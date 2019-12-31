過濾陳情案件驚覺廢棄、未掛牌車輛擾民 新店警強制清除

新店警分局為解決廢棄車輛長期占用道路，造成市民困擾的問題，近日配合環保局強力執法，清查並移置不少廢棄或未懸掛車牌的車輛，還給市民停車空間以及乾淨市容。

新店警方過濾大量民眾陳情案件，發現路邊有許多無牌或有牌註銷車輛占用停車格逾3個月，還有疑似已廢棄的機車停放在騎樓超過兩個月，不僅造成市民困擾，也影響市容環境。

為解決市民針對廢棄車輛占用道路之困境，警方自今年9月份開始配合環保局，全面清查轄內廢棄車輛，共計查報廢棄車輛93輛，依道路交通管理處罰條例第12條第4項逕予移置保管占用道路無牌車輛 79輛，並罰處車輛所有人新台幣新台幣3千6百元-1萬8百元以下罰鍰。還給市民不少停車空間並淨化市容，改善巷弄道路環境。

新店警分局指出，廢棄車輛定義為經所有人或其代理人以書面放棄的車輛，或車體髒污、鏽蝕、破損、外觀明顯失去原效用車輛，含事故車、解體車。警方或環保局接獲檢舉後，會先到場認定車輛是否堪用，如符合廢棄車認定標準者依道路交通管理處罰條例第82條之1查報張貼清理通書後如車主未主張權益將由環保局逕行移置，並通知車輛所有人限期領回，逾期未領回者依廢棄物清除，並處車輛所有人新台幣3600元至1萬8百元以下罰鍰。