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過濾陳情案件驚覺廢棄、未掛牌車輛擾民 新店警強制清除

2019-12-31 21:20聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

新店警分局為解決廢棄車輛長期占用道路，造成市民困擾的問題，近日配合環保局強力執法，清查並移置不少廢棄或未懸掛車牌的車輛，還給市民停車空間以及乾淨市容。

新店警方過濾大量民眾陳情案件，發現路邊有許多無牌或有牌註銷車輛占用停車格逾3個月，還有疑似已廢棄的機車停放在騎樓超過兩個月，不僅造成市民困擾，也影響市容環境。

為解決市民針對廢棄車輛占用道路之困境，警方自今年9月份開始配合環保局，全面清查轄內廢棄車輛，共計查報廢棄車輛93輛，依道路交通管理處罰條例第12條第4項逕予移置保管占用道路無牌車輛 79輛，並罰處車輛所有人新台幣新台幣3千6百元-1萬8百元以下罰鍰。還給市民不少停車空間並淨化市容，改善巷弄道路環境。

新店警分局指出，廢棄車輛定義為經所有人或其代理人以書面放棄的車輛，或車體髒污、鏽蝕、破損、外觀明顯失去原效用車輛，含事故車、解體車。警方或環保局接獲檢舉後，會先到場認定車輛是否堪用，如符合廢棄車認定標準者依道路交通管理處罰條例第82條之1查報張貼清理通書後如車主未主張權益將由環保局逕行移置，並通知車輛所有人限期領回，逾期未領回者依廢棄物清除，並處車輛所有人新台幣3600元至1萬8百元以下罰鍰。

警分局呼籲民眾，如有車輛老舊不再使用欲申請廢車回收，可經由環保署資源回收免付費專線「0800-085-717」（諧音：您幫我，清一清）或至環保署網站（資源回收網）查詢距離民眾住家最近的廢車回收商，由回收商進行回收，切勿任意棄置路邊影響交通安全與市容環境整潔。

新店警分局過濾陳情案件，發現廢棄、未掛牌車輛長期占用道路，不僅擾民也影響市容，自...
新店警分局過濾陳情案件，發現廢棄、未掛牌車輛長期占用道路，不僅擾民也影響市容，自九月起配合環保局強制取締。圖／警方提供
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新店警分局過濾陳情案件，發現廢棄、未掛牌車輛長期占用道路，不僅擾民也影響市容，自...
新店警分局過濾陳情案件，發現廢棄、未掛牌車輛長期占用道路，不僅擾民也影響市容，自九月起配合環保局強制取締。圖／警方提供
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新店警分局過濾陳情案件，發現廢棄、未掛牌車輛長期占用道路，不僅擾民也影響市容，自九月起配合環保局強制取締。圖／警方提供
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資源回收環保署

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