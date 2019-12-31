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拉法葉艦案犯罪所得沒收案 汪傳浦妻請求停審

2019-12-31 19:45中央社 台北31日電

拉法葉艦案，檢方聲請沒收汪傳浦鉅額犯罪所得，最高法院裁准3億多美元，另1億多美元部分發回；高院更一審今開庭，汪妻葉秀貞及4子女委託律師主張沒收新制違憲，請求停審。

特偵組在民國105年7月1日、刑法沒收新制上路首日追討拉法葉艦案犯罪所得，向台北地院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元，後因特偵組遭裁撤，由台北地檢署接手辦理。

北院於106年7月裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。北檢與葉秀貞等人均不服裁定，向台灣高等法院提起抗告。

高院去年11月間裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元（約新台幣286億元），應予沒收，雙方均提起抗告。

最高法院今年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元（約新台幣94億元）確定；另外，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息發回台灣高等法院更為裁定。

高院更一審今天首次開庭，77歲的葉秀貞及4子女均未出庭，委託律師指出，前審就有受汪家委任，更一審受委任部分，正等待駐英代表處做文書認證，再提出給法院。

律師主張，沒收新制有針對性，且違反罪刑法定原則及不溯及既往原則，請求審案法官應裁定停審，並聲請大法官釋憲。

檢察官表示，當初法方給汪傳浦回扣的金流及相關犯罪事實都查得很清楚，只是法院認定不同，後續整理資料做舉證。

特偵組台灣高等法院拉法葉

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