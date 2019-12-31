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綠委助理關說堅稱「選民服務」 法官痛批「大言不慚」

2019-12-31 19:09聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

民進黨籍立委許智傑前國會辦公室主任陳永勝，涉嫌在2015年違法替業者下條子，施壓勞動部職業安全衛生署減少違規裁罰金額，遭檢方起訴後，仍矢口否認犯罪，堅稱是「選民服務」；新北地院審理此案，痛批陳大言不慚，戕害立法和行政機關形象匪淺，今依貪汙治罪條例的圖利罪重判他5年4月，褫奪公權5年。

據查，全案是新北地檢署前年調查桃園市「富奕達」公司濫倒有害廢棄物的案外案。檢方當時發現「富奕達」葉姓負責人（另案偵結不起訴）擔任中壢工業區廠商協進會理事長期間，曾幫其他業者牽線，找陳永勝幫忙「關心」勞檢裁罰案件，減少裁罰金額。

判決指出，陳永勝接受請託後，先找了勞動部的國會聯絡人幫忙，最後與北區職業安全中心陳姓科長搭上線，由於裁罰沒有辦法撤銷，陳等人經過討論，最後由陳姓科長和張姓檢查員塗改違規紀錄，將12項違規改到剩3項，罰金從24萬元降到6萬元。事發後，陳已卸下主任一職退休，涉案的陳姓科長也被調職查辦。

「我會這樣做，是因為有立委跟長官的壓力！」陳姓科長在法庭上表示，立委關切的案件如果沒處理好，動輒影響單位的預算，自己可能也被長官怪罪，一時沒考慮周全，才會犯錯；張姓檢查員也表示自己當時到職僅3個月，根本沒有說「不」的權利，長官交辦什麼，只能照辦。

法庭上，陳永勝否認施壓，堅稱自己是「選民服務」，並強調自己服務20多年，從來沒有脅迫任何公務人員。但是，法官詢問「選民服務的內容是什麼」及「業者是委託處理哪間公司的違規」時，陳僅反覆說道「就是接到選民陳情，所以提供選民服」，未針對問題答覆。

法院認為，陳永勝身為立法委員辦公室主任，不思以正途協助立法委員執行職務，反利用優勢地位，迫使行政機關依其意思辦事，圖利他人，犯罪後仍大言不慚，「假為民服務之名矯飾己過」，甚至害陳姓科長、張姓科員觸法，戕害立法和行政機關形象匪淺。

陳永勝在辯論終結最後一刻仍強調自己是「選民服務」，堅稱自己「無罪」，最後被法院認定無絲毫悔意，所以被依圖利罪重判5年4月，褫奪公權5年；陳姓科長和張姓科員雖然分別被依圖利罪判刑1年8月、1年4月，但法院審酌2人是礙於長官和陳永勝的壓力而觸法，犯後已坦承一切，因此分別給予緩刑5年和4年。

民進黨籍立委許智傑前國會辦公室主任陳永勝，涉嫌在2015年違法替業者下條子，施壓...
民進黨籍立委許智傑前國會辦公室主任陳永勝，涉嫌在2015年違法替業者下條子，施壓勞動部職業安全衛生署減少違規裁罰金額，由於他堅稱是「選民服務」，被法官在判決書裡痛批大言不慚（示意圖）。記者陳俊智／攝影
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新北民進黨

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