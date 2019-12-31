「長輩堅持原住民買票才能當選」 前議員遭判刑1年10月

桃園市山地原住民市議員當選人陳榮基賄選案，民事經桃園地院今年6月判處當選無效，陳11月底也主動請辭，刑事部分陳在偵查時坦承因姨丈堅持「原住民選區必須買票才能當選」，借來120萬元行賄，檢方去年12月依違反選罷法起訴，桃園地院今判陳1年10月，緩刑5年，得向公庫支付30萬元。

桃園地檢署調查，陳榮基（59歲）由張姓姨丈（69歲）擔任樁腳，今年8、9月份以每票1000元至2000元行賄，上月24日檢調接獲檢舉發動搜索，帶回張訊後聲押獲准；訊時張翁為求減輕其刑，轉為污點證人自白，並供出上游是陳榮基授意。

檢方指出，陳榮基起初認為買票違法，又想到到自己是校長退休，參選是想服務民眾，起出先是拒絕張姓姨丈提議，但張認為，有關原住民選舉必須買票才能當選，陳考量張是長輩又強勢要求得買票，思考後勉為其難同意，並借來120萬元交付28人行賄。

後來另一名曾姓男子得知張翁協助陳榮基參選，意圖漁利包攬行賄下，就主動用Line傳「民生物資分享給族人已達500戶以上」、「施比受更有福，凡腳掌所踏之地，神必滴下脂油，與神同行」等文字、族人照片給張，用來展現自己擁有相當原住民人脈。

但張認為，曾有和他說過「只需交付500萬元他就能主導原住民選舉」、「選舉到了，水（意指錢）都還沒過去」，張翁認為不堪其擾，傳訊回覆說「如果您要協助我只需要您親屬10票就好」，並交付他1萬元，拜託曾別再騷擾。

桃園地檢署去年12月20日偵結，依違反選罷法起訴陳榮基、陳胞妹、張姓姨丈、曾男以及擔任樁腳的一對林姓母子共5人，另外涉案的29位選民則向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，陳榮基、張姓姨丈，及陳的胞妹在偵查、審理中均坦承自白，態度良好，從輕量刑，並宣告緩刑，依共同犯公職人員選罷法交付賄賂罪，各判1年10月、1年8月，及1年10月，均緩刑5年，各向公庫支付30萬元、10萬元及10萬元。

另有關曾男部分，其辯稱沒有包攬行賄行為，但法院查除了陳榮基、張男供詞，及LINE對話紀錄等，曾在審理時也曾說「傳訊息給張，是因為我個人內心想要一點好處」，明白揭示其意圖漁利而包攬賄選犯行