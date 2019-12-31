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后豐大橋命案逆轉 罕見二三審重大歧見

2019-12-31 17:33中央社 台中31日電

王淇政（中）走出庭外擁抱母親，並在王母協助下換上寫有「自由人」字樣白色衣服，感謝...
王淇政（中）走出庭外擁抱母親，並在王母協助下換上寫有「自由人」字樣白色衣服，感謝一路支持的母親與大姊，相信他的清白。記者林佩均／攝影
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台中后豐大橋命案最高法院原判2名被告涉殺人罪定讞，經最高法院裁定發回台中高分院審理，今天改判無罪，為司法罕見二、三審重大歧見。

台中高分檢表示，待收到判決書，再決定是否上訴。

案件起訴書指出，被告王淇政、洪世緯為相交十餘年朋友，王淇政與被害人陳琪瑄為交往多年的男女朋友，陳琪瑄早已有意與王淇政分手。民國91年12月7日凌晨1時多，王淇政開車載陳琪瑄相約在后豐大橋談判分手，洪世緯也到場調解。

王淇政在酒意及盛怒下，出手自後方將陳琪瑄抱住，並要洪世緯幫忙，抱住陳琪瑄腳部架在護欄鐵管上，並恐嚇「若要分手，就要讓你死」等語，因陳琪瑄不願答應且大喊救命，王淇政先行鬆手，使陳琪瑄墜橋撞擊河床，緊急送醫不治死亡。

案件經最高法院判決王淇政有期徒刑15年、洪世緯12年6月定讞。最高法院去年7月自為裁定開始再審，發回台中高分院歷經1年多審理後，今天改判2人無罪，可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿指出，案件依據鑑定人台灣大學教授蔡武廷、鑑定人藍錦龍鑑定意見，可確認被害人陳琪瑄墜落位置，位於P2橋墩伸縮縫中心線往南約2.7公尺處，與停放自小客車的副駕駛座旁橋正下方位置相符。

此外，死者案發當時穿著短袖上衣、七分長褲，手臂、手腕及雙腳踝均裸露衣物外，並未受到任何保護，面臨生命遭受威脅之際，基於本能反應，勢必激烈掙扎、抵抗，但不論死者或加害人，身上都未出現因掙扎、抵抗的傷害或痕跡，且死者指甲均完整，指甲床亦未採得任何他人皮膚。

另，案件中證人的證詞尚有疑義，並不足以證明被害人由被告2人，合力抬擲墜橋致死，也無法佐證死者墜橋原因，包括墜橋前雙方具體爭吵內容、被告2人如何合力將死者抬至大橋護欄欄杆外、如何鬆手等，足以呈現被告有殺人犯意與犯行的關鍵事實。

合議庭法官認為，洪世緯與王淇政並非生死至交，與死者無怨無仇，且查無有任何利益可圖，難認定參與殺害陳琪瑄的動機；被告2人經送測謊結果，均未發現有說謊反應，被告並無自證己罪的義務，在證據不足的狀況下，難以認定有罪。

高等檢察署台中檢察分署表示，案件將在收到判決書後，再決定是否提出上訴。

殺人命案

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