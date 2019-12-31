留言辱罵金溥聰「金狗男寵」 男網友判賠20萬元

男子王載方不滿立法院沒有通過禁菸法案，在網路新聞下方留言罵國安會前秘書長金溥聰「金狗男寵」、「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂」等語，王被依妨害名譽罪判拘役40天確定；民事部分，金溥聰求償30萬元並要求公開道歉，台北地方法院今判王載方應賠償金溥聰20萬元，可上訴。

媒體2010間報導環保署研擬《環境衛生及美質促進法》，騎車行進間抽菸、邊走路邊抽菸而未自備菸蒂盒，將處1200元至6000元罰鍰，被金溥聰致電時任環保署長阻擋。

YAHOO！奇摩新聞去年6月19日轉載一篇名為「民眾控跳蚤市場疑賣私菸試抽1根3元」的新聞，提及台中干城跳蚤市場賣私菸，有民眾向媒體投訴有攤販給客人試抽，一支才3元，一包促銷賣300元超低價，讓人懷疑是走私白牌菸。

王載方不滿以「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」帳號，在新聞底下留言，「煙奴不要怕，快找金溥聰金狗男寵，金狗一個電話撤環保署開騎走禁菸法案，雖然現在得報應心肌梗塞，但還沒死，一定幫煙奴當靠山，把煙吐進金狗辟眼，金狗就high了」。

另在「車禍變『火球』夫妻受困尖叫慘燒死」新聞下方留言，「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂，一通電話撤開騎走禁煙法案，歹浣螂天天被煙噴，一年100億個煙屁股到處亂丟，馬煙九還包庇，這兩支肛交狗雜禍害歹浣有夠gbye.會分屍，會吃人，應該燒死。」

金溥聰透過友人得知消息，向法院提告，王載方刑事案件審理中供稱，他是說事實且攸關公益，「因金溥聰把臺灣弄得比菲律賓還不如」，法院依妨害名譽罪判拘役40日確定。民事部分，王載方被求償30萬元並公開道歉，台北地院今天宣判。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康