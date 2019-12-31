嘉縣選民收賄翻供被訴偽證 地方認為當選無效才是重擊

嘉義縣義竹鄉徐、黃、郭、黃姓等4人，去年義竹鄉長選舉被查獲收受買票，投票給特定鄉長候選人，檢方偵訊時4人都認罪，但日前到法庭，卻以各種理由翻供，本月初被檢方依偽證罪起訴，同時撤銷原緩起訴處分並依法重新起訴，地方人士認為，樁腳、選民與候選人間有綿密關係，除起訴選民、樁腳，要讓候選人當選無效才是最大打擊。

「偽證罪很重，多數都要關！」嘉義地檢署表示，偽證罪很重，幾乎一定要到監獄服刑，同時檢方會撤銷原緩起訴處分並依法重新起訴，另之前供詞涉犯偽證罪為7年以下罪則、不可易科罰金，依過去經驗僅少數人得易服社會勞動役，這樣幫人脫罪划得來嗎？

義竹鄉徐、黃、郭、黃姓等4選民，去年義竹鄉鄉長選舉時被檢舉，收受黃姓鄉長候選人樁腳賄款，檢警訊問時相關人都認罪，檢方也處分緩起訴，不料日前到法庭後翻供，以「當初偵訊是因為警察恐嚇」、「我和樁腳有口角要報復他」，或「害怕、忘記了」、「自己拿錢幫忙買票」等理由，要幫買票樁腳脫罪，本月初都被檢方依偽證罪起訴。

「樁腳、選民為何要做偽證？」知情人士直言，候選人與樁腳、選民間，雙方不僅是金錢賄選關係，還有相互政商、人情等複雜關係，簡單一句話就是「候選人沒當選、賄選被關，底下樁腳、選民甚麼都沒有了」，當選後及可能提供更多幫助，選民為背後隱藏利益、多數只能幫忙。

長期參與地方派系動員的地方樁腳直言，樁腳、選民與候選人間都有長期互動，除關鍵時刻要「讓票開出來」，平時他們與候選人都有良好人脈，多數候選人也是政商人士，可幫忙處理糾紛、介紹子女親友約聘雇工作，甚至生意上往來，這些複雜人脈、人情是賄選翻供主要因素。