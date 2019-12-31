富味鄉前董座副總曾自白卻沒減刑 二審大減

芝麻油大廠富味鄉2013年間遭質疑販售混摻棉籽油的油品，前董座陳文南與前執行副總林秀蓉擔心股價下跌，林女當年10月21日到櫃買中心辦說明會，透過媒體宣稱富味鄉公司進口後精煉的棉籽油「全數外銷」，又在公開資訊觀測站網站刊登棉籽原油來自澳洲，精煉後未在國内銷售，還檢附委託未檢出棉籽酚的試驗報告書。台灣高等法院更一審今依證交法公告不實罪判陳、林女各2年4月徒刑。

更一審也判陳文南、董事陳瑞禮被訴背信罪部分無罪，同時參與人富鼎產業科技股份有限公司財產也不予沒收。

高院更一審審理時，林秀蓉雖然坦承有在公開說明會和公開資訊觀測站上發布棉籽油沒在國內銷售等不實訊息，但稱這是為了維護公司商譽，不是要影響股價；陳文南則辯稱沒有指示林女說謊，且當時他人在國外。

但更一審調查富味鄉公司員工、輔導富味鄉公司上市的日盛證券公司蔡姓女協理證述，當天陳文南和林秀蓉的通聯記錄等證據，認定陳與林女間有犯意聯絡，而這份經公告的不實訊息，對生產食用油品的富味鄉公司來說，確實屬證交法所指「其他足以影響公司繼續經營之重大情事」，屬事實發生後應於2日内公告申報事項。

一審時，新北地院依證交法背信罪、公告不實罪判陳5年6月徒刑，林秀蓉犯公告不實罪遭處刑3年4月，兩人皆上訴，檢察官則認為「量刑過輕」而上訴。更一審認為雙方的主張都沒理由，不過一審沒有考量到兩被告在偵查中自白可減刑的規定，因此撤銷改判。

高院更一審認為陳和林女明知富味鄉公司進口的棉籽油有用於調和油品，並在國内銷售，卻違反證券市場訊息揭露正確、公信原則，謊稱「全數外銷」，害投資大眾判斷受影響，他們在偵查中認罪，但在審判時卻都否認，改判2年4月徒刑。

此外，陳文南和陳瑞禮另外成立富鼎資源科技公司，由陳瑞禮擔任董事長，陳文南擔任董事。兩人因富鼎公司營運不佳，2011年7月4日至2013年10月9日間，陳瑞禮把富鼎公司製造、用單價較低的玉米油混入單價較高的芝麻油油品，陳文南核准後，賣給富味鄉，賺了2068萬元，富味鄉因此受損害。陳文南、陳瑞禮被控加重背信罪。