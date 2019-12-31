警方偵辦假訊息過頭？網友發文竟涉「預備殺人」

為因應明年初總統與立委合併選舉，警調積極查辦「假訊息」，拚績效努力地在網路巡邏「找案源」。近日，新北市某警分局發現有網友發文散布對民進黨籍台北市區域立委候選人不利訊息，以「預備殺人罪」為案由向轄區地檢署報請指揮偵辦，被檢方退件後竟轉向另一地檢署，最後改以「恐嚇罪」案由收案。

為嚴防假訊息干擾選舉、破壞選舉公正性，警政署與調查局分別成立「影響國安及選舉假訊息處理小組」及「假訊息查處小組」，共投入逾二百名打擊假訊息的專責人力。

據了解，一般基層員警查辦「假訊息」也不遺餘力，繼北市某警分局曾為辦案報請檢察官指揮偵辦慘遭退件之後，新北市某警分局日前網路巡邏發現有網友在臉書上發文，揚言對民進黨籍台北市某區域男性立委候選人做出不利之舉，因此以「預備殺人罪」為案由，首度向轄區地檢署報請檢察官指揮偵辦。

不過，該地檢署先釐清管轄權的程序問題，發現「被害人」參選地點並非在轄區，沒有管轄權，且警方以「預備殺人」為案由報請指揮實屬離譜。據悉，警方解釋，會用「殺人罪嫌」查辦是為方便向臉書總公司調閱相關資料，希望檢方可以幫忙。

該地檢署不認同警方法律見解，將案件退件後，該分局員警竟轉往另一個地檢署，再度以「殺人未遂罪」報請檢察官指揮偵辦。北部某地檢署聽聞員警報告，也覺得案由不妥，考量具有管轄權仍予收案，但將案由從「預備殺人罪」改為「恐嚇罪」。