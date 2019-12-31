開庭逾150次審理近10年 十大槍擊要犯獲判無罪

曾列10大槍擊要犯、去年參選市議員的段樹文，11年前檢方以其在桃園縣成立天道盟正義會，涉及暴力討債、低價購地威脅地主高價回購及暴力討債，檢方依組織等罪嫌起訴段及48名幫眾；桃園地院經歷近10年審理，今終於一審宣判，包括段樹文在內等55名被告，判處段無罪，其餘各有罪、無罪，公訴不受理。

段樹文去年登記參選八德區市議員，雖未當選但名列「落選頭」，加上八德現任市議員劉茂群因涉及賄選案，刑事部分審理中、民事部分10月31日一審宣判當選無效，若二審仍認當選無效確定，段有機會遞補。

法院指出，全案55名被告經起訴、2次追加起訴，歷經多年審理，共進行約150次庭期，卷證繁雜，其間有部分被告死亡、和解經判決公訴不受理，部分則疾病不能到庭裁定停止審判。

法院表示，組織犯罪條例至今多次修正，以段被起訴時適用對他最有利，依當時該法規定、見解，犯罪組織有9項要素，依證人、監聽譯文及蒐證照片等，無法構成其9項要素，段也否認發起；因此，段樹文發起天道盟犯罪組織、與他人恐嚇取財，在深夜公眾施暴脅迫等3個部分判處無罪。

段樹文綽號「細鯽仔」過去是桃園地區知名黑道角頭，1984年涉及桃園角頭楊柏峰、郭江南等命案，被列10大槍擊要犯，過去捲入殺人、強盜及槍砲等歷經2次減刑出獄。

檢警調查，段樹文2008年1月在桃園縣成立天道盟正義會，自命為總會長並以朱瑞典擔任副會長，吸收多名成員擴展勢力，下設桃園、觀音、中壢及大園分會，且選在中壢市撞球協會充當幫眾聚集堂口持續招募成員，並接續操縱、指揮該具有集團性、常習性及暴力性的犯罪組織。