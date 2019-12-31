以新竹地檢名義傳假新聞稿 清大前助教偽造文書被起訴

今年11月初網路上流傳一則以新竹地檢署名義發出的假新聞稿，內容指控清大與新竹教育大學合校一案涉不法，還使用地檢署徽章，並有新聞聯絡人署名主任檢察官陳玉華；3天後不明人士又假冒清大教師會發布假訊息，信件同樣指控合校案，新竹地檢署經查發現是清大動力機械工程學系前助理教授杜女所為，檢方訊後將她依偽造文書、變造準公文書等罪起訴。

檢警調查發現，杜女在2016年針對清大校長、教職員等人提出「瀆職及偽造文書」，曾向新竹地檢署提告，經新竹地檢署檢察官張瑞玲、郭維翰（已離職從事律師）以及台北地檢署檢察官錢義達偵辦並依序簽結或不起訴處分後，遭大清大解聘。杜女在2017、2018年間陸續向新竹地檢署陳情，但均經依法簽結而心生不滿，於是開始利用新竹地檢署、清大教師會等名義偽造文書和公文。

杜女將新竹地檢署刊登於網站上新聞稿下載儲存為電磁紀錄準公文書，利用電腦修圖軟體，變造標題及內容文字，於11月8日上午11時11分，冒用「黃博祥」、「新竹地檢署」等名義，使用新申請的郵件信箱帳號，發送假新聞及圖檔給媒體、新竹地檢署以及高等檢察署等單位，同時投稿至《靠北交大》臉書粉絲團。

杜女發佈假新聞稿事件遭檢警及媒體澄清後，11月10日晚間11時31分許，又冒用曾任台北地檢署襄閱主任檢察官「陳佳秀」之名 義，發送變造後的「台北地檢署刑事傳票」偽稱台北地檢署檢察官錢義達、鄭雅方將以新事證傳喚林全及洪崇晏之不實內容。11月11日又假冒「清大教師會」名義發送假訊息，信件內容同樣指控合校案，再次遭到拆穿。