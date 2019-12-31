花蓮縣警局查非法賭博 46人遭逮

2020總統立委大選時間剩下不到2周，花蓮縣警察局嚴查非法賭盤，查獲各類賭博共10件46人，其中以總統大選選舉結果賭盤有5件9人、六合彩賭博2件3人、民宅聚賭1件24人，大多在菜市場等公共場所，以公開現金對賭，或是在手機通訊軟體上以文字訊息開盤對賭。

花蓮縣警察局刑事警察大隊副隊長韓修愛表示，花蓮縣警察局查獲共10件、46人，其中對賭有5件、六合彩2件，一般賭博2、3件，賭金在公共場所有2、30萬元的現金。大選賭盤都是朋友間，以誰輸誰贏來對賭，目前沒有查到聚賭情形，警方全力禁止非法賭博，同時呼籲民眾不要以大選輸贏來對賭，用選舉賭盤會影響大選結果跟公正性，警方一定會深入查緝。

花蓮縣警察局指出，查獲有民眾在菜市場公開現金對賭，及手機通訊軟體上開盤對賭，嚴重危害選舉公平性。而年節將近，六合彩賭博蠢蠢欲動，員警持搜索票前往查緝2件，共查扣現金賭資4萬餘元及簽單、傳真機、手機訊息截圖等證物。

另外，在花蓮縣某市場旁民宅有人開設賭場，是吸引買菜民眾聚賭的職業賭博場所，甚至裝設監視系統躲避警方查緝，員警持搜索票前往，起出麻將、撲克牌等賭具，包括2名主持人依《刑法》聚眾賭博罪移送，22名賭客依《社會秩序維護法》裁處。