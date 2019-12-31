酒駕時速近百公里 他撞死3名環保志工路人判8年10月

26歲貨運司機朱汶珽8月24日酒後駕駛1輛小貨車，以時速94公里過彎失控撞死2名環保志工、1名路人，呼氣酒測值高達每公升0.64毫克，檢方依酒駕致死起訴；審理時，朱主張應符合自首減刑要件，家屬痛批根本沒資格，桃園地院今依酒駕致死罪判處朱有期徒刑8年10月，可上訴。

法院審酌，酒駕致人死傷憾事屢見不鮮，政府長期大力宣導，並於今年6月19日修正公布刑法以期對酒駕累犯行為加重處罰，朱無視酒駕被我國政府、民間一致嚴厲譴責，漠視公眾安全未持有駕照、酒駕，還以高速94公里直行過彎，造成3人死亡嚴重結果。

由於刑法185之3條，酒駕致人於死為本刑3年以上、10年以下徒刑，院方審酌朱符合自首要件，今天下午4點依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處朱有期徒刑8年10月。

檢方調查，朱今年8月24日當天送完貨要回楊梅，在蘆竹大竹路288巷過彎失控，撞死正在掃街的黃姓、謝姓2名環保志以及路過的葉姓男子，檢方以朱酒後上路漠視用路人安全造成3人死亡，今年10月依酒駕致人於死罪起訴，建請法院從重量刑。

桃園地院11月初開庭時，朱承認酒駕、全部認罪，其辯護人則說朱為了提神才喝保力達，肇事後留在現場接受調查，應符合自首要件，請求依刑法59條減刑；但法官詢問朱有無調解意願，他則透過辯護人說，自己想要談但是沒有能力，就算談了恐怕最後也沒辦法賠償，認為目前暫無調解必要。

被害人謝婦的女兒上次開庭曾說，完全收到朱男家屬任何一點關心，實在是難以接收，母親熱心擔任志工多年，卻無辜被酒駕者撞死，一家人瞬間破碎，她沈痛說，禁止酒駕經一再勸導，但仍層出不窮，痛批朱沒資格、也沒權利可減輕其刑，若再不重判要如何向社會交代？

由於朱事發後被法院裁定羈押至今，朱在看守所期間2度具狀聲請交保，表示因自私行為貪杯酒駕，犯下難以彌補的憾事，無顏做任何辯解，請求交保並非自私渴望自由，而是想為自己錯誤行為負責，親自面對被害家屬當面致歉，極力爭取原諒機會，及尋求補償辦法。

朱還提到，他雖經濟拮据，但會提出所有誠意彌補被害家屬，司法一再推動修復式正義，倘若不給予他出面的機會，他要如何和被害家屬致歉，因此聲請停止羈押。

但法院認為，開庭時3位被害人的家屬都有到庭，朱若是有道歉的誠意，大可當庭為之，但實際上他並沒有道歉，反而幾乎都交由律師答辯，加上過去還有遭通緝紀錄、無穩定收入，所犯重罪認有逃亡之虞，予以駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康