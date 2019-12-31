蔣友柏離婚積欠扶養費被告 今天開庭有共識了

蔣友柏。本報資料照片 分享 facebook

蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏和昔日女星林姮怡結婚多年，但去年被爆離婚；蔣友柏被控拖欠扶養費，被林姮怡提告返還代墊扶養費，台北地方法院已三度調解，今天第四度開調解庭。據了解，雙方調解後已達成共識，但未來會以調解或撤告方式解決仍未知。

據悉，林姮怡今年6月向法院提告，因雙方對於扶養費項目產生歧見，有些女方認為是扶養費範圍內，但蔣友柏認為不屬於扶養費，爭執金額約10多萬元，而法院今天開調解庭，林姮怡在律師陪同下出庭，對於媒體提問她不發一語，蔣友柏則委任律師出庭，經2個小時調解後，雙方已達成共識。

模特兒出身的林姮怡2002年曾拍過偶像劇「薰衣草」，蔣友柏和林姮怡交往時曾被蔣方智怡反對，直到2003年奉子成婚，也曾一同公開露面，婚後林姮怡退出演藝圈。

蔣友柏去年被媒體拍到和自家公司女特助牽手、曖昧，而被爆出和林姮怡離婚。根據「iWAKE毅傳媒」報導，蔣友柏去年到法院對林姮怡提出離婚訴訟，最後雙方和解確定離婚。

林姮怡因蔣友柏未履行扶養費條件，今年向法院提起返還代墊扶養費訴訟，歷經三次開庭仍未有結果，台北地院今天第四次調解。