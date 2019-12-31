他同額選農會總幹事送香腸和高粱酒 被檢舉賄選

嘉義縣布袋鎮農會林姓理事，日前為協助獲得布袋鎮農會總幹事提名的兒子，順利通過理事遴聘，帶著高粱酒和香腸拜訪4名有投票權農會理事，被檢舉涉賄選，經檢方偵訊後，相關當事人都坦承收送禮品，林及兒子2人昨天被嘉義地檢署，依違反農會法提起公訴。

林姓總幹事今年8月份已順利通過布袋鎮農會遴選，對於被檢舉賄選、起訴，他直言「無賄選意圖」，日前獲得推薦、提名擔任農會總幹事，他是唯一合格候選人，並沒有其他競爭者，而且同派系超過半數理事都支持，原本評估即可以順利通過遴選、無須賄選。

他說，父親認為基於禮貌，應帶他拜訪、認識農會理事，順便聽聽農會前輩經驗，才會帶著伴手禮登門拜訪，但當天下午被提醒選前送禮可能有疑慮，他和父親立即向相關人等抱歉、收回禮品，沒想到會被他人檢舉。

檢方調查，林姓男子為現任布袋鎮農會理事，他的兒子日前獲提名，為布袋鎮農會第18屆總幹事唯一合格候選人，雖然同額競選，但依農會法規定，必須經過所有理事二分之一以上決議通過，林姓理事今年7月20日上午開始，帶兒子到李姓、陳姓、邱姓、王姓4名理事家中拜訪，並贈送香腸禮盒和高粱酒，已觸犯農會法第47條行求財務賄選罪。