涉貪判6年8月未定讞 民進黨新北議員高敏慧再捲弊案
民進黨籍新北市議員高敏慧涉嫌利用人頭詐領公費助理費補助，今年9月被新北檢調帶回調查，因涉犯重罪且有串證、逃亡之虞，至今仍在羈押；新北地檢署偵辦此案，發現高有多名人頭助理，自2009年8月到2019年9月為止，共浮報1181萬餘元，今天依貪汙治罪條例將她起訴。
據調查，高敏慧是新北市3屆議員，新北未升格直轄市前，也曾擔任台北縣議會第14屆到第16屆議員，並在縣議會時期擔任過民進黨團的幹事長。她除了今年9月的助理補助款案，也曾因議員配合款回扣案被調查，配合款回扣案目前二審被依貪汙治罪條例判刑6年8月，尚未定讞。
「人家害我的！」高敏慧今年9月被移送地檢署複訊時頻對媒體喊冤，強調她是因為明年要參加樹林農會選舉，所以遭黑函攻擊，還說「我的助理都可以幫我公證，我絕對沒事的。」
檢方調查，新北市議會設有議員公費助理補助，實報實銷，一名議員一個月最多可請領24萬元。高敏慧這十年來陸續利用謝姓、許姓等5名男女請領補助，等錢核撥到人頭助理的帳戶後，全數又轉匯到她或其他家人的帳戶，作為私人繳交房貸、車貸的款項。
新北地檢署認定高敏慧除涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪，也涉及刑法的使公務員登載不實罪和洗錢防制法的洗錢罪，協助其犯案的2名助理也涉犯同罪。同時，檢方也查扣了高敏慧的存款帳戶和不動產，以利事後追回不法所得。
留言