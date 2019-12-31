涉貪判6年8月未定讞 民進黨新北議員高敏慧再捲弊案

民進黨籍新北市議員高敏慧涉嫌利用人頭詐領公費助理費補助，今年9月被新北檢調帶回調查，因涉犯重罪且有串證、逃亡之虞，至今仍在羈押；新北地檢署偵辦此案，發現高有多名人頭助理，自2009年8月到2019年9月為止，共浮報1181萬餘元，今天依貪汙治罪條例將她起訴。

據調查，高敏慧是新北市3屆議員，新北未升格直轄市前，也曾擔任台北縣議會第14屆到第16屆議員，並在縣議會時期擔任過民進黨團的幹事長。她除了今年9月的助理補助款案，也曾因議員配合款回扣案被調查，配合款回扣案目前二審被依貪汙治罪條例判刑6年8月，尚未定讞。

「人家害我的！」高敏慧今年9月被移送地檢署複訊時頻對媒體喊冤，強調她是因為明年要參加樹林農會選舉，所以遭黑函攻擊，還說「我的助理都可以幫我公證，我絕對沒事的。」

檢方調查，新北市議會設有議員公費助理補助，實報實銷，一名議員一個月最多可請領24萬元。高敏慧這十年來陸續利用謝姓、許姓等5名男女請領補助，等錢核撥到人頭助理的帳戶後，全數又轉匯到她或其他家人的帳戶，作為私人繳交房貸、車貸的款項。