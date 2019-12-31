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北市里長黃世輝涉幽靈人口 法院判當選無效

2019-12-31 15:34中央社 台北31日

台北市大同區建明里里長黃世輝被控涉及幽靈人口，士林地院審理後認為，共有12人在去年選舉前虛偽遷徙戶籍至黃男的友人或母親處所，今天判決黃世輝當選無效。全案可上訴。

黃世輝於民國107年參選台北市第13屆大同區建明里里長選舉並當選，落選的陳正賢指控黃世輝涉嫌幽靈人口案，向法院提起當選無效之訴。

士林地方法院新聞稿指出，黃世輝與一家貿易公司的陳姓負責人為小學同學，長年有生意往來，陳男甚至在辦公室懸掛黃世輝的競選文宣布條及旗幟。

陳姓男子意圖使黃世輝當選，於選舉前授意或透過秘書轉達，甚至發表格詢問員工及員工親友是否同意將戶籍遷入公司位於建明里的辦公室。

判決認定，黃世輝與陳男親友、員工共謀，於107年4月11日至5月9日間，虛偽遷徙戶籍以取得投票權。此外，黃世輝胞姊及外甥也將戶籍虛偽遷徙至黃世輝母親名下的房屋。

新聞稿指出，全案共有12人分別因與陳姓男子、黃世輝的情誼或血緣關係而遷籍，且都無實際居住事實，也無遷徙戶籍的正當理由，取得投票權後都前往投票，其中4人投票後即將戶籍遷回原戶籍地址。

合議庭認為，不法遷籍的唯一受益人是黃世輝，綜衡相關直接與間接事證，認定黃世輝違反刑法的「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」規定，今天判當選無效。

投票當選無效

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