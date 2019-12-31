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蔣友柏離婚遭控拖欠扶養費 前妻一狀告上法院

詐領助理補助1181萬 民進黨新北市議員高敏慧涉貪起訴

2019-12-31 14:49聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

民進黨籍新北市議員高敏慧涉嫌利用人頭詐領公費助理費補助，今年9月被新北檢調帶回調查，因涉犯重罪且有串證、逃亡之虞，至今仍在羈押；新北地檢署偵辦此案，發現高有多名人頭助理，自2016年1月到2019年9月為止，共浮報1181萬餘元，今天依貪汙治罪條例將她起訴。

民進黨籍新北市議員高敏慧（右）涉嫌利用人頭詐領公費助理費補助，今天被新北地檢署依...
民進黨籍新北市議員高敏慧（右）涉嫌利用人頭詐領公費助理費補助，今天被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。本報資料照片
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民進黨貪汙

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