影／單元五80名地主告市府瀆職 台中地政局：依法辦理

台中市「單元五」重劃區近80餘名地主因重劃不斷延宕，造成權益受損，地主繼18日到市府陳情抗議後，今天上午11時許到台中地檢署到按鈴控告地政局瀆職。地主在現場指控，土地分配公告作業在今年2月已公告，為何今年12月又「重複公告」，幕後有人藉機阻礙。地政局表示，全案依法定程序辦理，重劃會在12月會再公告的原因是今年4月時，重劃的負擔總計表因「程序瑕疵」遭內政部撤銷所致，地政局站在督導重劃會的立場，需要依法行政，避免地主權益受損。

今天上午11時許，來自台中市「單元五」重劃區的80餘名地主，先前往地政局抗議後，轉往台中地檢署提出瀆職告訴，控告台中市地政局延宕核發權狀作業，造成地主權益受損。

地主質疑，單元五面積為70公頃，有789位地主，地主參與重劃14年，重劃工程完工5年，驗收接管4年，今年2月間進行土地分配公告作業，其中異議案有47件，異議進入司法程序有4件，地主已預期土地公告作業已在2月完成，為何12月初又「重複公告」，地主未來取得土地權狀的時程勢必延後，質疑有心人利用少數地主，藉機強行阻礙將黑手伸入地政局。

台中地政局副局長朱上岸表示，單元五在2009年由地主成立重劃會、2011年開工，但在2012年市定古蹟「瑞成堂」遭毀損後，歷經都市計畫變更，未完成修正重劃計畫書，即先依變更工程預算書施工，因部分地主提起訴訟遭高等行政法院2017年8月間撤銷工程預算書，重劃會遲至2017年底修正重劃計畫書，提送召開會員大會、公聽會等法定程序後，並在核定負擔總計表後，重劃會在今年2月1日辦理公告土地分配作業。

朱上岸說，今年4月間因地主訴願後，內政部撤銷原核定負擔總計表，所以市府為督促重劃會要踐行完備程序，所以再在今年10月29日再重新核定工程預算書圖，並溯及原核定日期，且在今年12月2日重新核定負擔總計表，發函請單元五重劃會辦理公告土地分配成果，從12月6日起至109年1月7日止為期一個月，程序都是依法辦理。

朱上岸表示，土地分配公告期間若有地主提出異議，重劃會需處理異議案後，再將地籍整理成果圖、現場釘立宗地界標後，再將全案送地政局進審核無誤，才交由中興地政事務所確認現場地籍、宗地界址、界標無疑義等作業程序，完備後才能辦理登記及發放權狀給地主。