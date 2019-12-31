海豚灣戀人童星王欣逸 幫朋友出氣殺人罪遭判15年

曾因偶像劇「海豚灣戀人」、「綠光森林」走紅的童星王欣逸，三年前為了幫朋友出氣和同夥分別持西瓜刀、球棒等，痛毆曲姓少年導致他頭部受創重傷昏迷，檢方依殺人未遂起訴五人。桃園地院審理三年多，今依殺人罪判王15年，兩名林姓共犯依傷害致死判13年，陳姓共犯無罪，王的哥哥通緝中，可上訴。

被害人的母親今天到庭聆聽宣判，她表示，當時小孩才15歲國中剛畢業，事發就陷入昏迷沒有醒來，連最後一句話都沒有說到。她的遺憾至今無法忘卻，所以親自來聽判決結果。

她說，審理過程中，王等人一句道歉都沒有，調解過程也不見誠意，讓她無法接受。她認為王下手這麼重，一條年輕的生命就沒了，應該要判無期徒刑。她認為另外1名陳姓女子是共犯，卻判處無罪，痛批這個人最該死。

檢警調查，王欣逸（24歲）得知葉姓友人和另名李姓少年有糾紛，2016年7月21日和2名林姓、陳姓及王姓友人，晚上10點多分別持西瓜刀、球棒等打算教訓李，一行人跑到對方在蘆竹的住家，李和林姓、曲姓友人見狀嚇得奔逃仍遭王等人追趕。

結果曲姓少年因行動不便，遭王欣逸等人包圍。王並持球棒痛毆他頭部9下，其餘人有拿刀揮砍、痛毆，直到曲倒地失去意識無法動彈眾人才離去。曲當時緊急送醫，仍因腦部受創呈現重度昏迷、氣血胸；檢方2016年10月依殺人未遂起訴王等5人。

法院審酌，王等人並不認識曲，彼此無深仇大恨，卻向手無寸鐵、無反抗力的曲圍毆，到院前就失去呼吸心跳，經搶救苟延殘息最終仍死亡。手段殘忍惡劣，迄今也只賠償被害家屬喪葬費，對於事發過程仍避重就輕。