看守所管理員A陸賊金項鍊 主張「情堪憫恕」上訴遭駁

中國大陸男子董合文因竊盜案遭我國羈押，矯正署台北看守所約僱管理員高綱鴻在新收、保管物品時，竟把董的一條重1.033兩、市價4萬8千多元的金項鍊藏在左手，且故意不登記在收容人物品保管分戶卡上，還蓋印「本人入所攜帶之各項保管物品已清點完畢並全數放入保管袋內無誤」。新北地院依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判高1年徒刑，褫奪公權2年，沒收犯罪所得；高上訴，台灣高等法院駁回。

去年10月6日凌晨3點多，董合文因竊盜案，法院裁定羈押而解送台北看守所，董稱金項鍊是老婆買給他的。

高院認定，高綱鴻犯刑法行使公務員登載不實文書罪、貪污治罪條例第侵占職務上持有之非公用私有財物罪，依想像競合犯規定，從較重的侵占職務上持有之非公用私有財物罪論罪。因高事後向廉政署自首，犯罪所得又在5萬元以下，得減輕其刑。

高院認為，高侵占金項鍊有損官箴，也擾亂台北看守所新收管理程序，應該懲儆，考量他犯後態度還算良好，一審判他1年徒刑適當。