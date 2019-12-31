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販售雕刻大師朱銘木雕贗品 華視女主持人遭起訴

2019-12-31 12:07聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

華視女主持人陳力瑜被控佯稱熟識雕刻大師朱銘之子與媳婦、女婿，對收藏家販售朱銘「單鞭下勢」等4件贗品共160萬元，從中獲取40萬元佣金。台北地檢署調查後，依詐欺偽造文書等罪將她起訴，並請法院宣告沒收犯罪所得。

檢方調查，陳力瑜明知「單鞭下勢」等4件木雕均為贗品，其也不認識朱銘之子與媳婦、女婿及曾任職於朱銘之子畫廊的鄭姓女職員等人，竟用4件贗品及偽造的畫廊原作保證書，委託李姓友人向外尋求買家。

李找上有收藏意願的程姓男子之後，陳女數次佯稱自己熟識朱銘之子、媳婦及女婿，只是為了取信對方。去年1月12日，陳女在電視台攝影棚，出示不實原作保證書、贗品，誆騙程男這些木雕均來自於朱銘之子開設的畫廊，且畫廊工作人員可證實此事。程男信以為真，當場就交付3萬元訂金。

雙方斡旋後，去年1月16日，程男與李約定以160萬元成交，程男直接現場交付100萬元。不過，由於程男發現保證書上頭沒簽名，要求陳女出具保證聲明或合影為證。1月26日，陳女交出偽造的畫廊鄭姓女職員署名證明函，程男才付清57萬元尾款。陳女從中這筆交易中獲得40萬元佣金。

事後，程男向朱銘文教基金會申請4件木雕保證書，但基金會告知4件均為贗品，驚覺受騙，憤而報警提告。據了解，陳女否認犯行，辯稱自己對於贗品一事全然不知情，是已過世的張姓男子提供偽造證明函。檢方不採信陳女辯詞，依詐欺取財、行使偽造私文書罪將她起訴，並請法院宣告沒收40萬元佣金。

華視女主持人陳力瑜被控佯稱熟識雕刻大師朱銘之子與媳婦、女婿，對收藏家販售朱銘「單...
華視女主持人陳力瑜被控佯稱熟識雕刻大師朱銘之子與媳婦、女婿，對收藏家販售朱銘「單鞭下勢」等4件贗品共160萬元，從中獲取40萬元佣金。圖／資料照。
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媳婦詐欺偽造文書

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