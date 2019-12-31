女老師命案逆轉 法官：法醫認定她自殺、被告通過測謊

安親班女老師陳琪瑄17年前在台中后豐大橋墜橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被控殺害陳女，遭判刑定讞入獄，兩人堅稱冤枉，最高法院以年2月裁定再審， 台中高分院經1年餘審理，合議庭認定證人證詞遭汙染、被告通過測謊、法醫認定陳女是自殺等理由，以無證據證明殺人犯行，判決王淇政與洪世緯無罪。全案可上訴。

2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，王、洪否認涉案，並通過測謊，王堅稱與陳女感情很好，沒殺人動機，陳女墜橋後他趕到橋下救人，若涉案早就逃了。檢方後來找到證人王清雲，他稱在案發地50公尺外炒米糠和準備誘捕溪蝦，見王從後抱住陳女，洪將陳女的腳抬高，作勢往橋下丟，還聽到王說「如果要分手，就要讓妳死，繼續交往的話，就把妳放下來」，法官將王淇政有期徒刑15年、洪世緯12年6月定讞。

最高法院裁准再審理由，主要因唯一且關鍵證據是目擊陳女墜橋的證人王清雲，證詞前後不一，且遭汙染，合理懷疑二審判決認定錯誤，客觀上相信「兩人應受無罪或輕於原罪」。

此外，石台平榮譽法醫師係根據現場圖所標示之陳屍處與護欄之錯誤距離，認有水平位移達2公尺，而做出「被害人係自殺」鑑定結果。 警官藍錦龍則是自行臆測被害人極有可能因一時氣憤自行攀爬護欄墜橋身亡。

台大教授蔡武廷認墜橋地點是在P2伸縮縫中間，但陳屍處卻在較南方之「伸縮縫左邊第2根護欄支撐柱偏右處」，中間差距約2.5至3.5公尺(以每根支撐柱相距2公尺計算)，作出「若被害人被二名男子以抬擲之方式墜橋，則因墜落初始的擺盪慣性，被害人無法墜落在現場圖所標示之陳屍處。」因此，最高法院去年2月裁定再審，由台中高分院審理。

台中高分院合議庭經1年餘審理後，採信石台平等的看溝，且被告通過測謊，遂以無積極證據證明殺人犯行，今天上午判決王與洪男無罪。全案可上訴三審。

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