涉台南議長賄選案改判9月 李全教主張無罪將再上訴

台南市前議長李全教涉議長賄選案，被檢方依違反選罷法起訴，移審法院後裁定1500萬元交保，限制出境、出海、限制住居至今，台南地院一審判刑4年，褫奪公權5年，李不服幾經上訴，最高法院撤銷原判，發回更審。台南高分院更二審宣判，認李全教共同預備於直轄市議會議長選舉，對於有投票權的人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年。李全教透過辯護人李永裕說，他對於判決結果還是無法接受，會再上訴。

律師李永裕表示，更二審就李全教被訴的犯罪事實，全部改判無罪，是符合事實，也還李全教清白，感謝法院主持公道。但是法院挑了一小部份的事實，認定李與吳春成共同預備行賄，顯然缺乏明確事證。

李永裕指出，他們有去調閱吳春成的通聯，發現吳跟谷暮哈就吃完飯後，並沒有跟李有通話記錄，反而是跟另一個李姓友人聯絡；在更二審審理中，有傳喚該李姓友人到庭，證人表示吳當天跟谷暮吃飯的前後，都有跟證人報告，且吳春成是透過證人介紹而認識李，吳李二人並不熟識。李永裕說，想要行賄的人，會去透過不熟識的人穿針引線嗎？

台南高分院合議庭認吳春成等人向谷暮．哈就提及「選前一半、選後一半」等語 ，勸誘谷暮票投李全教，尚未行求要約的誘利，行為歷程僅達行求的準備；尚未形成對價，僅屬於單純徵詢意見。因此，合議庭認李全教共同預備於直轄市議會議長選舉，對於有投票權的人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年

台南地院一審判刑4年，褫奪公權5年；二審改判3年6月徒刑，褫奪公權5年，李不服上訴，最高法院發回更審，台南高分院更一審駁回上訴，經最高法院撤銷原判，再次發回更審，今天上午更二審則改判9月，褫奪公權3年，可上訴。