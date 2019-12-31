嘿咻後認為男友花心 她拿刀猛刺男友致死判關13年

尤姓女子和郭姓男友分分合合，郭去年酒後邀約她到家中嘿咻，之後倒頭就睡，她心有不甘覺得郭花心，想要同歸於盡，自己先吃安眠藥後，再拿刀殺死郭，並說「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」。一審依殺人罪判尤女15年徒刑，二審改判13年，最高法院駁回上訴定讞。

尤女和郭姓男友均離婚，兩人在小吃店認識交往，分手後仍藕斷絲連，時常爭吵。郭2018年7月20日在外喝酒後被友人送回家，他打電話要尤女到他家後，兩人發生性關係，事後兩人再度發生爭吵，郭不理尤女倒頭就睡，尤女新仇舊恨湧上心頭，認為自己死心那地愛郭，但郭卻花心，還對她呼來喚去，她心有不甘，想要徹底終結兩人關係並和郭同歸於盡。

尤女同日上午11時許，自己先飲酒服用多顆安眠藥，再從包包拿中水果刀猛刺郭的右頸、腹部，導致郭大量出血死亡；她犯後在吞食安眠藥企圖自殺，最後在客廳睡著，直到晚上9時許醒來，自行清理身體和水果刀，再打電話請管理員幫忙叫計程車後離去。

一審認為，尤女無視他人生命價值，造成郭生命消逝而蒙受永無回復的損害，使郭家屬須承受失去至親的悲痛，釀成無可彌補的傷慟，所生損害至深且鉅，惡性不輕。另衝量尤女承認犯行，並表示悔悟歉疚之意，但迄今未與郭家屬達成和解，依殺人罪判15年徒刑。