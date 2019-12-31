每票500元 台中市議員尤碧鈴二審判當選無效確定

尤碧鈴是台中市第三屆第二選區市議員當選人，但她被對手王立任指控，她的蔡姓樁腳去年9月中旬，以每票500元的對價關係，向選民買票，一審被判刑3年6月，王立任依法提出當選無效之訴，台中地院審理後，判尤當選無效，尤不服上訴，台中高分院將全案駁回。全案定讞。 圖／本報資料照 分享 facebook 尤碧鈴是台中市第三屆第二選區市議員當選人，但她被對手王立任指控，她的蔡姓樁腳去年9月中旬，以每票500元的對價關係，向選民買票，一審被判刑3年6月，王立任依法提出當選無效之訴，台中地院審理後，判尤當選無效，尤不服上訴，台中高分院將全案駁回。全案定讞。

針對遞補市議員乙事，王立任平常心看待，他表示，感謝海線鄉親這些年來的支持，他會和過去一樣，配合蔡其昌副院長在中央、地方一條心，持續為海線地區鄉親爭取更多建設、資源，讓海線不會被邊緣化。

「這是捕風捉影的判決！」尤碧鈴指出，今天起她沒工作了，她會繼續服務，3年後再來；尤碧鈴表示，很多不利於她的事證都是捕風捉影，她笑笑說：「沒辦法現在是他們執政」，案件二審定讞，她表示此刻起繼續服務。

【中央社／台中31日電】

台中市議會第三屆市議員當選人尤碧鈴被控透過樁腳買票，市議員落選人王立任提起當選無效訴訟，一審宣判當選無效，台中高分院今天駁回上訴，判決尤碧鈴當選無效定讞。

尤碧鈴為民國107年11月24日台中市議會第三屆第二選區市議員當選人，尤碧鈴的蔡姓樁腳因涉賄選，台中地院一審宣判3年6月徒刑，正上訴台中高分院審理，另由市議員落選人王立任提起尤碧鈴當選無效訴訟。

尤碧鈴的蔡姓樁腳涉嫌在107年9月中旬，以每票新台幣500元的代價，向台中市沙鹿區清泉里附近選民買票，經台中地檢署檢察官起訴並聲押禁見獲准，多名選民到案說明時，都坦承有拿到買票款項。

台中地院今年6月一審宣判尤碧鈴當選無效，經上訴台中高分院審理後，合議庭今天上午宣判上訴駁回，尤碧鈴當選無效定讞。

尤碧鈴表示，尊重司法，她仍然會繼續服務鄉里，3年後捲土再戰。

針對遞補市議員，王立任平常心看待，他表示，感謝海線鄉親這些年來的支持，他會和過去一樣，配合立法院副院長蔡其昌在中央、地方一條心，持續為海線地區鄉親爭取更多建設、資源，讓海線不會被邊緣化。