殺小王躲了20年敗在違規左轉 二審加重為15年

水泥工張進發懷疑妻子外遇，1998年拿刀砍殺情敵李文正後，逃到南投草屯躲匿，隱姓埋名20年過活，但去年他因騎機車未依規定兩段式左轉，遭警察攔下，身分曝光。新北地院依殺人罪判張14年徒刑，禠奪公權6年；台灣高等法院認定他有直接殺人故意，加重改判為15年徒刑，褫奪公權6年。

高院今宣判前先行延押訊問，張不斷雙手合十祈禱，他向法官說當初是因怕「年事已高，無法活著出獄」才沒投案，希望法院能暫解羈押，讓他祭拜亡母。

張進發(62歲)因妻子有時徹夜不歸，猜疑她不忠；1998年1月16日深夜，張發現妻子與李文正走在一塊兒，醋勁大發，拿尖刀伏擊。

李頸部幾乎斷裂，失血過多不治。張進發潛逃他鄉，落腳草屯，去年12月，張以為逃過法律追訴期，大膽騎車上路，卻因沒兩段式左轉而遭警察攔下，這才發現追訴時效仍有4年，通緝身分露餡。

張辯稱，看到妻子遭李文正毆打，激於義憤、護妻心理才拿刀刺人，目的是「救走妻子」，他不認識對方，沒有殺人動機，整件事只是普通傷害或過失傷害。

不過新北地院認為，張在羈押訊問時說「看見妻子和李舉止親密」，想與對方理論而拉扯，顯見在出手攻擊前，死者並沒有攻擊張妻；死者前頸部偏右側有長達18公分的割傷，如果只是要阻擋李，直接推開即可，這不算「正當防衛」。

檢察官認為一審量刑過輕而上訴，高等法院審理後，撤銷一審「殺人不確定故意」認定，認為張是直接想殺人，惡性重大顯更重大，因此加重刑度，改判15年徒刑。