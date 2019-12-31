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警12秒開9槍打死涉毒越南移工 減為得易科罰金6月刑

2019-12-31 10:24聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

新竹縣警竹北分局警員陳崇文，前年8月在12秒內連開9槍，打死涉毒的越籍逃逸移工阮國非；陳賠償家屬260萬元和解，新竹地院依過失致死罪判陳8月徒刑、緩刑3年。陳盼法院斟酌在單警作業壓力下，無法精準判斷開槍次數，希望減為6月徒刑，台灣高等法院撤銷原判決，改判陳6月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

阮國非(NGUYEN QUOC PHI)2014年10月遭僱主通報行方不明，2017年8月31日早上，他在喝了酒、施用甲基安非他命後，光著身軀擊破胡姓男子停放在竹北鳳山溪河床處的小貨車，爬進駕駛座後把車內物品拋出；張姓騎士經過，阮伸手抓張、欲出手毆打。

陳崇文(24歲)接獲報案，請民防李坤龍一同前往。陳用中文要求阮「下車」，阮躍下車後揮拳攻擊李，李想蹲下撿掉落地上的甩棍，遭阮踢中鼻樑，陳想用甩棍制伏，但甩棍彎曲而不堪用。因阮撿石頭攻擊，陳掏槍喝令「趴下」無效後射擊。

阮遭射擊9槍，體表有18處槍彈傷口，分布在胸腹、下背腰和左臀部，他多重創傷性休克死亡。

一審時，新竹地院認為依警械使用條例規定，警察人員應基於急迫需要合理使用槍械，不得逾越必要程度，應選擇把侵害人民法益降到最低達成逮捕目的；當時阮國非全身赤裸並無拿任何東西，也沒有任何攻擊行為，陳擊發第5槍後，阮的身體已明顯大量出血，陳仍在5秒內繼續擊發4槍，後續用槍時機的判斷失當。

因陳崇文開槍後，隨即請救護人員到場救治阮，並向警局勤指中心通報，竹院認定他符合自首要件。竹院審酌陳崇文已與阮國非家屬和解並賠償完畢，且阮國非攻擊、拒捕在先，陳從警經驗尚淺，缺乏處理突發狀況的能力和經歷，加上被害家屬願意讓陳緩刑，一審認為暫不執行其行為當。另外，考量陳初任警察就發生這件事，身心受衝擊，竹院諭知緩刑期間應付保護管束，期許他能在身心穩定的情況下繼續擔任警員職務。

高院今撤銷一審判決，改判得易科罰金之6月徒刑，緩刑3年。

阮國非的父親阮國同曾從越南來台，並在總統府前陳情，請求知道兒子死亡的真相。 圖／...
阮國非的父親阮國同曾從越南來台，並在總統府前陳情，請求知道兒子死亡的真相。 圖／聯合報系資料照片
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阮國非新竹警察

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