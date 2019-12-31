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李全教涉台南議長賄選案 更二審刑期大減改判9月

2019-12-31 10:14聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市前議長李全教涉議長賄選案，被檢方依違反選罷法起訴，移審法院後裁定1500萬元交保，限制出境、出海、限制住居至今，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，最高法院撤銷原判，再次發回更審。台南高分院今天撤銷改判，認李全教共同預備於直轄市議會議長選舉，對於有投票權的人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年，可上訴。

台南高分院合議庭認吳春成等人向谷暮．哈就提及「選前一半、選後一半」等語 ，勸誘谷暮票投李全教，尚未行求要約的誘利，行為歷程僅達行求的準備；尚未形成對價，僅屬次單純徵詢意見。台南高分院更一審判刑4年，更二審則改判9月。

台南高分院審理時，李全教出庭喊冤，認為該莫須名罪名對他這輩子的懲罰已經夠了，他已是一介平民，請法官公平審判，明察秋毫做出無罪判決，「還我平靜生活」。

最高法院指出，更一審判決對於「企業家贊助」一事，具體內容不詳盡，無從評價是否足以影響或動搖議員谷暮．哈就的投票意向，原判決就此認定兩者有對價關係，此部分攸關事實認定，有待進一步說明；另外，究竟是屬於「賄賂」或是「不正利益」，判決相關說明有矛盾之處。

李全教否認委託他人以「企業家贊助」、「同額競選」利誘，要求谷暮．哈就在議長票支持他。他和辯護人強調，他未曾委託任何人向谷暮請託，而且在檢方相關事證當中均未有所謂「企業家贊助」、「同額競選」等相關證據。

台南市前議長李全教涉議長賄選案，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，最高法院...
台南市前議長李全教涉議長賄選案，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，最高法院撤銷原判，再次發回更審，更二審改判9月，褫奪公權3年。圖／本報資料照
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