后豐大橋女老師命案他殺或自殺？ 台中高分院11時宣判

安親班女老師陳琪瑄17年前在台中后豐大橋墜橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被控殺害陳女，遭判刑定讞入獄，兩人堅稱冤枉，最高法院以證人證詞遭汙染、被告通過測謊、法醫認陳女是自殺等理由，去年2月裁定再審，檢察官強調被害人絕非自殺，被害人已與葉男論及婚嫁，根本沒有任何自殺動機，且被害人墜地時呈頭下腳上，致命傷在右後腦，明顯遭他殺。台中高分院經1年餘多次開庭審理，今天上午11時宣判。

2002年12月7日凌晨，陳女在后豐大橋墜橋身亡，王、洪否認涉案，並通過測謊，王堅稱與陳女感情很好，沒殺人動機，陳女墜橋後他趕到橋下救人，若涉案早就逃了。檢方後來找到證人王清雲，他稱在案發地50公尺外炒米糠和準備誘捕溪蝦，見王從後抱住陳女，洪將陳女的腳抬高，作勢往橋下丟，還聽到王說「如果要分手，就要讓妳死，繼續交往的話，就把妳放下來」，法官將王淇政有期徒刑15年、洪世緯12年6月定讞。

最高法院裁准再審理由，主要因唯一且關鍵證據是目擊陳女墜橋的證人王清雲，證詞前後不一，且遭汙染，合理懷疑二審判決認定錯誤，客觀上相信「兩人應受無罪或輕於原罪」。

此外，石台平榮譽法醫師係根據現場圖所標示之陳屍處與護欄錯誤距離，認有水平位移達2公尺，而做出「被害人係自殺」鑑定結果。

學者認墜橋地點是在P2伸縮縫中間，但陳屍處卻在較南方「伸縮縫左邊第2根護欄支撐柱偏右處」，中間差距約2.5至3.5公尺(以每根支撐柱相距2公尺計算)，作出「若被害人被二名男子以抬擲之方式墜橋，則因墜落初始的擺盪慣性，被害人無法墜落在現場圖所標示之陳屍處。」因此，最高法院去年2月裁定再審，由台中高分院審理。

台中高分檢以本案主要有三位目擊證人王清雲、陳秋珠及林高春之證詞可以佐證被告等之犯行。雖然最高法院開始再審之裁定、被告及辯護人對於前開證人證詞之證據價值(證明力)、憑信性多有質疑，但證人證詞之憑信性經與客觀證據勾稽，皆相吻合，被告等人之指摘均主觀臆測之詞。

王淇政供詞數易，且與事實不符，顯為隱匿其犯行，洪世緯所提出不在場證明亦不足採。被告等於偵查中經檢察官先後送刑事警察局及調查局進行測謊，但結果為被告兩人雖各一次無不實反應，但亦各有一次無法判讀，顯見被告等及辯護人竟執此聲稱被告通過測謊無不實反應，乃非此項鑑測結果之全貌，更難以率認其等辯解為真。

檢方指出，本案曾出現二個重大「錯誤」。其一，前往命案現場處理的警員劉文南所繪製現場圖，關於被害人陳屍處與橋之距離，以線段之一端與陳屍處齊，線段另一段雖畫至橋之外側護欄止，距離為2公尺，但同時在該線段頂端又標註「橋墩」二字，但卻未在橋面繪製虛線表彰係丈量至橋面下方之橋墩為止，究竟這2公尺所標記係自陳屍處至橋面護欄抑或至橋面下橋墩之距離？此涉及屍體是否有自橋面護欄「平行位移」2公尺之情形，而有被害人係從護欄向外躍下自殺假象。

其二，被害人墜橋正確地點，係在「伸縮縫左邊第2根護欄支撐柱偏右處」墜橋，並非P2橋墩伸縮縫之兩側。目擊證人王清雲在第一時間已明白指出被害人係在「伸縮縫左邊第2根護欄支撐柱偏右處」墜橋，但在經歷數次之現場模擬時，逐漸偏離，造成被害人在伸縮縫兩側墜橋之誤解。此一誤解外觀上即有被害人陳屍處與錯誤之墜橋處產生南北位移2、3公尺之誤，亦造成監察院之調查及日後之科學、法醫相關鑑定，其前提都陷於「P2橋墩伸縮縫陷阱」，導致結論錯誤。

檢察官強調被害人絕非自殺，被害人已與葉男論及婚嫁，根本沒有任何自殺動機，且就當時現場客觀條

件、遺體現象以觀，被害人也不可能有如法醫石台平等人堅指之跳躍或者跨欄自殺之情狀，再比對被害人墜地時呈頭下腳上狀態，綜合研判，被害人絕非自殺。

檢方查出，被害人是遭人強行抬至橋上護欄上。被害人當時所穿著之褲子臀部及大腿褲管處，雖沾有明顯灰白色土粉，但胯下部位則無任何土粉痕跡，因此並無如王淇政所辯自行跨坐橋上護欄情形。至於被告及辯護人再質疑若被害人係遭人強行抬上護欄，何以手腳均未有壓痕等傷勢？

因案發時為冬天，被害人身著長袖王淇政將雙手自被害人後方穿越雙臂下，以雙手肘內側之力量架起被害人，而被告洪世緯則以雙手強握被害人小腿或膝部之方式架起被害人，將被害人強抬至護欄上，且時間短暫，自不容易留下壓擦傷痕。因被害人「無法順利反抗」，且被害人在當時面臨威脅情況下，可能有心理學上所謂「凍結回應」，未必有強力反抗、爭執之情形。故被害人指甲中未發現留有被告等之皮屑、組織。