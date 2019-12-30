台灣人民共產黨遭疑招待赴陸賄選 南檢傳喚60幾人

台南驚爆招待選民赴陸旅遊疑賄選！檢調警獲報「台灣人民共產黨」發起人林德旺本月初涉嫌招待70幾人到中國大陸江西省7日遊，途中疑似呼籲支持台南第1選區某名立委候選人，政黨票投特定的統派政黨，且還接受國台辦官員招待飲宴；今天大舉搜索傳喚60幾人到案，全案依違反國安法、選罷法擴大偵辦中。

被傳喚之一的台灣人民共產黨副總理郭文東說，今天上午6、7點檢調就來帶人，有參加旅遊的幾乎都被找去，接受訊問「有無接受招待？收受禮物？旅途中有沒有要求投給誰？」他強調，此團遊客「沒人認識XXX（檢調所指）這位候選人」，大家感到莫名其妙。

郭文東強調，這次旅遊是林德旺主揪到江西旅遊，每人自付1萬4500元團費，參訪古蹟等行程，整個過程都沒談到選舉；回到台灣後，林德旺透露當時餐會上國台辦還主動要求「敏感時機不要講選舉」。

據了解，台南地檢日前獲報指台灣人民共產黨發起人兼總理林德旺，疑似本月5日至12日主動招待到江西旅遊，包辦團費還有伴手禮等，途中發放台灣人民共產黨的背心給成員穿上，還大力宣傳要支持台南第1選區某立委候選人、政黨票投特定的統派政黨，參與者除林德旺，還有合併前的新營市長黃金鏞、台灣人民共產黨副總理郭文東及呂欣尚。

檢調警初步懷疑，林德旺涉有涉發展組織、交付賄賂等罪嫌，今天台南地檢署指揮高雄、台南調查官員及警方分頭搜索，並傳喚參與旅遊者約60幾人到案偵訊。

不過幾乎所有旅行團成員到案後，都否認此趟旅程與選舉有關，更根本不認識該名立委候選人；林德旺則約5天前到大陸尚未返台，將待他入境要求到案說明案情。