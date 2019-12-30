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屏東縣3議員收廠商回扣遭判刑 最高法院再次發回更審

2019-12-30 20:08聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣國民黨前縣議員林玉如、潘明利、連正勝被控13年前利用屏東縣政府編列地方建設經費款，建議補助教會採購電腦，再向廠商收取金額的2成當回扣，高雄高分院更二審依貪汙罪判林玉如6年、連正勝5年10月、潘明利6年10月徒刑，最高法院認為更二審判決有違誤，今撤銷發回更審。

最高法院認為，依照卷證資料，林玉如等3人違反相關法規規定，應是間接故意而非直接故意；本件是10萬元以下補助採購案，依規定也適用政府採購法，但原審沒有審究就逕行認為不適用政府採購法，有所不當；另林玉如3人填具建議書提出對於地方建設建議事項的行為，依相關規定，是否不屬於地方制度法第30條第10款所規定的職務上行為，並非沒有審酌餘地，因此撤銷發回高雄高分院。

林玉如等人遭控2006年至2010年間擔任屏東縣議員，因屏縣府每年編列600萬元地方建設經費補助給各議員統籌運用，利用府會和諧心態，縣府對議員提出建議採購的物品通常僅書面查核，也低於10萬不用公開招標，竟從補助原住民教會採購電腦設備經費，向廠商收取2成的「服務費」。

更二審審理期間，林玉如、連正勝及潘明利仍否認犯行，被依利用職權機會及身分圖自己不法利益罪，判林玉如等3人5年10月至6年10月不等徒刑。最高法院今發回更審。

最高法院。本報資料照片
最高法院。本報資料照片
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屏東縣政府原住民回扣

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