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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

詐騙喜憨兒餅乾獲無罪 原來背後藏著另一個辛酸

2019-12-30 16:03聯合報 記者陳俊智／即時報導

新北市林姓男子去年11月以發票換走愛心餅乾，警方盤查時又出手抵抗，被依妨害公務、...
新北市林姓男子去年11月以發票換走愛心餅乾，警方盤查時又出手抵抗，被依妨害公務、詐欺等罪送辦，但新北地院調查他罹患了中度失智症，犯案時精神狀況已無法辨識行為是否違法，最後判他無罪。記者王長鼎／翻攝
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新北一名林姓男子去年11月在頂溪捷運站以發票騙走喜憨兒在街邊義賣的愛心餅乾，遇警攔查又揮拳抵抗，結果被依詐欺、妨害公務等罪送辦；新北地院調查此案，發現林男患有中度失智和雙向情緒障礙等精神疾病，案發時欠缺辨別是非能力，另審酌其已賠償損失，且賠償金額超過犯罪所得，最後依法判他無罪。

據調查，林男是去年11月27日中午12時許在頂溪捷運站出口向喜憨兒購買60包愛心餅幹，但他拿了東西後，只給了對方1張統一發票。事後，他因對方報案而在永和街頭被員警攔查，但他不從，拉扯員警制伏又揮帽抵抗，結果因為扯壞員警雨衣和打傷人，最後被辣椒噴霧制伏送辦。

事發後，林男坦承犯行，並繳回30多包餅乾，未歸還部分則以55包餅乾的價金作為賠償，律師也以其患有精神疾病爭取減刑和輕判。

法院調查，林男確實林有中度身心障礙證明，且有中度失智情形，案發後已住院治療。經醫院鑑定，他在案發後情緒依舊高昂、易怒、多話且滔滔不絕，注意力也容易分散，思想飛耀，已無法分辨自己的行為違法和是非對錯。

法院認為，林男是因為精神疾病影響而無法辨別自身行為有無違法，因此依法諭知無罪。此外，醫院鑑定報告顯示其生活自理能力因病發顯著降低，失智症狀也會隨時間逐年惡化，應無再犯之虞，所以未宣告監護處分。

失智症新北捷運

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