廁所洗手乳被加漂白水？外籍客借廁所雙手發炎怒告傷害

北市大同區一家餐飲店羅姓店長遭控訴，放任員工在廁所洗手乳內添加漂白水，導致誤用手部有接觸性皮膚炎，怒提告傷害。士林地檢署日前偵結，認為僅有告訴人單一只訴，羅店長犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。

江姓告訴人指控，今年5月23日晚上7時許，進入店內借廁所，羅店長基於傷害他人身體不確定故意，放任員工把漂白水裝進「依必朗」牌子的洗手乳瓶內，放置在鏡子下方的架子上，致誤以為是洗手乳，按了2下，跑出來是透明液體，聞到漂白水味道，雙手掌和前臂有接觸性皮膚炎。

羅聲稱，江進入廁所不久後大叫，聽到聲響後立即了解狀況，還用吹風機幫江吹乾，江隨後大吼，「衣服是香港訂做的名牌，台灣絕對買不到」，其他員工當時有質疑江「是否拿漂白水潑自己？」。

江認為，店家質疑很過分，不是真心要賠償，警方到場後，有名男性店員在廁所內很久，後來和警方進到廁所，發現洗手乳瓶子空了，位置也被移動，深感被污衊，要求店家賠償5萬元現金。

羅則認為，江根本沒在店內消費，嚴格說來不算客人，聽不懂江的先生所講的粵語，他大吼，堅持要求賠償一件全新的衣服。

羅辯稱，店內只有1間廁所讓男女客人輪流使用，廁所清潔是店內員工輪流打掃，漂白水、沙拉脫和洗髮精等清潔用品，均放在架子最下層，沒有鹽酸類腐蝕性液體。

羅稱，曾有買過依必朗洗手乳，但沒有固定廠牌，用完的空瓶就會丟掉，不可能拿來裝其他清潔用品，清掃時會把清潔用品到在水桶，混合沙拉脫，再用科技海綿刷，刷完再用蓮蓬頭沖洗。