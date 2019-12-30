偽造文書奪吳春臺股權 名媛李珍妮今繳清罰金

名媛李珍妮與中國信託資產管理董事長吳春臺交往時，合開格麗茲國際精品公司，情逝後，兩人爭股權。吳控李女侵占1千萬元股權，二審判1年1月，得易科罰金，其中一審判李婦3個使公務員登載不實罪，各3月徒刑部分，二審確定。她就行使偽造私文書罪判5月部分上訴，最高法院駁回。李女今中午親赴台北地檢署執行科，繳清5個月罰金後離去。

李珍妮與吳春臺曾為情侶，李女2004年開設冠明光電公司，2008年想轉經營服飾業、擴公司規模，她邀吳春臺投資冠明，吳7月8日馬上匯款1千萬元到冠明公司帳戶，成持有1百萬股的股東。李珍妮和父親李忠成則分別持有99萬9500股、500股，7月15日公司更名為格麗茲國際精品公司，且由李婦擔任董事長。

李珍妮偽刻吳春臺印章，再冒用他名義製作「本人吳春臺同意將持有格麗茲國際精品股份有限公司的一佰萬股，以每股新台幣貳塊，總計新台幣二百萬元，出售於李珍妮小姐」協議書，蓋印「出售人：吳春臺」，2009年12月25日向台新銀行忠孝分行繳納證券交易稅。不知情的計師事務所以為吳春臺已將股份買給李珍妮，幫忙向經濟部中部辦公室辦理董事、監察人變更登記，李珍妮成持有格麗茲199萬9500股。

吳春臺後來與女演員米凱莉結婚，李珍妮在他們婚禮前傳簡訊、紙條要求吳簽股權轉讓書，如不簽，她現身婚禮，吳未答應，後來卻發現股權早被移轉。

一審台北地院依1件「行使偽造私文書罪」判李珍妮5月徒刑、3件「使公務員登載不實罪」各判刑3月，4罪併判1年2月；二審高等法院將「行使偽造私文書罪」改判5月，其餘3罪維持原判。

李珍妮上訴至最高法院，但由於「使公務員登載不實罪」是法定刑期3年以下的輕罪，一、二審皆判有罪者不得上訴至三審，高等法院先前已裁定駁回此3罪的上訴確定。

因此，最高法院的審理範圍僅有行使偽造私文書1罪，認定二審判決無違誤，駁回上訴，全案至此全部定讞，全案合併刑期不變，仍為1年1月、可易科罰金39萬元。

北檢原訂在本月中旬通知李女繳罰金，但李女請假，檢方改至今日上午11時。接近中午時，李女抵達北檢執行科，繳清5個月罰金後離去。