18歲萊爾富員工一夜刷365筆條碼 老闆驚覺攔阻724萬元

18歲周姓萊爾富門市員工，今年8月涉嫌為取得遊戲平台點數，自行在機台按取繳款憑單，刷讀了365筆條碼，總金額高達724萬台幣，幸好詹姓老闆及時發現，款項未撥付。士林地檢署日前偵結，全案依背信未遂罪，聲請簡易判決處刑。

周男在北市士林區一家萊爾富擔任門市員工，今年8月14日晚間10時許，至15日早上6時許，涉嫌依照「張老師」指示，持續在門市「LIFE-ET」機台，按下繳款代碼，再自行到收銀台刷條碼，共計刷了365筆條碼，總金額高達724萬。

詹老闆發現門市刷讀繳款單的次數、金額異常，當日打電話給周男，但周卻搪塞說，「有一名中年男子到店內儲值」。詹仍覺得不對勁，清晨6時許趕往門市查看，竟發現周男自行搞鬼，立即阻止其行為，7百多萬款項也即時攔下、未撥款。

周男供稱，今年7月間透過通訊軟體認識「張老師」，參加他的遊戲平台，雖沒見過面，但想要取得下注的點數，才會依照指示刷讀繳款單。