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水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲

女里長選舉訴訟連2敗「搓湯圓」判刑還被判當選無效

2019-12-30 14:29聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中正區砂子里長曾秀菁去年參選里長，當選後被控賄選，上月底被基隆地方法院刑事庭判有罪，應執行4年2月。曾不服，表示要上訴。檢方另提當選無效之訴，基隆地院民事庭近日審結，判曾女當選無效。全案可上訴。

基隆市政府民政處表示，曾秀菁違反選罷法上月底一審被判有罪，即予停職，目前由里幹事暫代里長職務。當選無效之訴一審判曾女敗訴，如果曾女未提上訴，或上訴後二審仍判當選無效，全案定讞時任期仍在2年以上，才會辦理補選。

基隆地檢署起訴曾秀菁在去年3月間，向有意參選的陳男表明願以金錢換取他棄選，陳當下未明確回應。隔月，曾女與其丈夫透過不知情友人，轉交30萬元現金給陳，陳收下後同意放棄參選。

檢方還指控曾女去年5月假藉舉辦某協會會員大會名義，透過他人廣邀具有投票權選民餐敘。餐費由曾女全額支付，席間曾女到場拜票，尋求支持，檢察官偵結，依違反公職人員選舉罷免法將曾女起訴，並提起當選無效之訴。

基隆地院刑事庭審理後，不採信曾秀菁辯辭，指她期約使陳男放棄參選里長事證明確，依法判刑。曾女的丈夫、陳男也分別被判刑3年2月、6月。

民事庭審理當選無效之訴，曾女辯稱，陳妻指丈夫曾對她說，若不參選女兒就不會被欺負，乾脆不選了等語，可見陳確無參選意願。眾人餐敘時，陳確已當場表明無意參選，她本無以30萬元對價令陳棄選的必要。

曾女辯稱，她自2015年6月起擔任山海觀社區主委，致力社區總體營造等公共事務，廣受住戶肯定，才萌生推廣到整個砂子里，並由她與社區志工等30多人共同發起成立砂子關懷協會。去年5月26日召開第1次會員大會，有多名不具投票權的人參加，也有政商人士和其他候選人蒞臨，贊同協會理念或尋求支持，該次餐會並非她為綁樁里長選舉所舉辦。

法官查出，2014年陳曾參選砂子里長，獲得710票，雖未當選，但陳的選舉資源及人脈仍屬不容小覷。陳在刑事庭證述收賄30萬元，犯最輕本刑3年以上重罪，應無構陷曾女動機，堪信為真實。

餐會部分，與曾女有相當情誼的張姓助選員供稱，曾女有交付6千元給她，用來邀請砂子里民參與飲宴，證述自己犯選罷法交付不正利益罪，最輕本刑也是3年以上，「拿錢辦事」證詞也應可採信。

基隆市中正區砂子里長曾秀菁違反選罷法，檢方提起當選無效之訴。基隆地院審結，判曾女...
基隆市中正區砂子里長曾秀菁違反選罷法，檢方提起當選無效之訴。基隆地院審結，判曾女敗訴。圖／翻攝曾秀菁臉書
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