鐵工與少女嘿咻賠償先給20萬 餘款60萬款按月給付1萬

鐵工阿隆去年經交友軟體認識年僅13歲的少女小芬，帶她至摩鐵嘿咻，並拍攝她裸露胸部的照片，經少女的媽媽發現報警，阿隆犯後以80萬元與被害人家屬調解成立，台中地院認為他犯後有悔意，依妨害性自主等罪將他判刑1年10月，緩刑4年，並接受兩場法治教育。

判決書指出，賴男於去年3月間，透過交友軟體BeeTalk認識少女小芬，2人為網友關係。他先與少女相約於4 月1日上午在中市南屯區某國民小學見面，再騎機車搭載少女前往摩鐵，在未違反被害人意願下，兩人發生性關係。

賴男與少女嘿咻後，還以手機拍攝少女裸露胸部與背部等部位的照片，經少女的媽媽發現女兒有異，經詢問女兒後報警處理，警詢時，賴男坦承與少女發生性關係。

合議庭審酌，賴男對未滿14歲少女為性交行為，惟考量他與少女是網友關係，且未使用強暴、脅迫或違反甲女意願手段，雙方自願發生性行為，犯後坦承犯行，並與少女及其父母調解成立，願賠償新80萬元，以彌補被害人所受損害，在法庭當場給付20萬元，其餘60萬按月給付1萬，直至清償完畢。