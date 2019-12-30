他被推銷刷78萬保養品 用1年提告拿回12萬

高雄許姓男子前年3月在台南某大賣場被「蜜達絲」化妝品專櫃人員推銷，接連3次共花78萬購入臉部保養品，但他事後認為買到都是相同產品，氣得要求退費。許在調解失敗後，提告要求返還第2及第3次消費金額68萬元，但一審判他敗訴；上訴後，高雄高分院認為其中「完美比例纖體清脂膠」商品違法誇大功效，判蜜達絲賠12萬9000元確定。

蜜達絲陳姓特助受訪指出，若購買後未拆封，7天之內要求退貨仍可處理，但許先生當時已將商品全部使用過，隔約1年才要求退費，且公司原先有意和解，協調時許先生要求全額退費才沒同意；至於法院認定違反公平交易法部分，應是供應商未注意，一切尊重判決，只講求要合情合理。

許姓男子（43歲）提告指出，2016年3月22日在台南中正南路的愛買內蜜達絲化妝品專櫃（已撤櫃），被郭姓店長推銷購買臉部保養品及售後服務，簽立「法國巴黎蜜達絲貴賓卡申請暨客服同意書」、「法國巴黎蜜達絲客戶認購明細表」共10萬元，隔兩天他再去保養，被華姓店經理鼓吹下，又刷卡30萬買產品；同年4月22日他改至蜜達絲於高雄文化中心的店面做保養結束後，華姓經理及郭姓店長阻擋他離去，不得已之下他又花38萬買產品。

許姓男子後來發覺，第2次及第3次購買的產品，竟多與第1次所買的產品相同，認為華姓經理為要他消費而隱匿此事，加上未盡售後服務之責，要求蜜達絲應返還後兩次消費金額共68萬元。

蜜達絲則指出，許姓男子3次交易均屬保養品買賣，且保養品都已拆封使用、商品沒有瑕疵，許卻於使用後1年多才要求退款，也沒有說明退款的法律依據，公司更無未盡售後服務之責或涉及瘦身醫療誇大不實等情況。

一審法官發現，許姓男子第2次及第3次簽立購買契約，都有依約匯款，難認定是遭脅迫或詐欺而消費，郭姓店長還傳訊息關心保養效果，且許也有在「認購人」欄簽名並填身分證字號，顯示承認購買認購明細表上的商品，因此駁回他的還款請求。