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對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

曾與名媛李珍妮（現名李晨頤）交往、「衣架大王」陳友亮，被控今年5月間對一名女網友強吻、襲胸、舔耳，挨告涉強制猥褻等罪。台北地檢署從被害人左耳內採到出陳的DNA，今依強制猥褻罪起訴陳男。

檢警調查，被害人指控，自己在交友軟體Tinder認識陳男，對方暱稱為「Chen」。今年5月14日，系統顯示2人配對成功，陳男主動對她加LINE，兩人進而聊天。5月17日上午7時許，陳約她一起吃早餐，並就開著黃色賓士跑車接她到北市華山市場的阜杭豆漿，之後又開車載她到中崙市場買菜。

被害人指控，陳在開車途中對她毛手毛腳，且要求要交往，但她知道陳男有女友便斷然拒絕。豈料，對方竟將她強壓在副駕駛座強吻、襲胸、摸大腿，她一再制止都沒用。

女網友說，陳男載她回家，又在她家樓下強吻她，她轉頭抵抗，陳男竟伸出舌頭舔她耳朵。她返家後氣得傳訊息：「為什麼覺得我應該要任你襲胸、親吻、摸大腿？我已經一直跟你說停、不要、夠了！你有尊重過我嗎？」當晚就報警提告。

據了解，陳友亮則否認犯行，辯稱自己只是比較「熱情」。檢警查出，女網友透過LINE質問後，陳男立刻道歉，且在女網友左耳內採到陳男的DNA，因此今依強制猥褻罪將他起訴。

曾與名媛李珍妮（現名李晨頤）交往、「衣架大王」陳友亮，被控今年5月間對一名女網友...
曾與名媛李珍妮（現名李晨頤）交往、「衣架大王」陳友亮，被控今年5月間對一名女網友強吻、襲胸、舔耳，挨告涉強制猥褻等罪。本報資料照片
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