遭控劣油混充豬油販售牟利 北海油脂夫婦逆轉無罪確定

北海油脂公司5年前被控拿工業用飼料油摻入豬油販售，引發食安風暴，負責人夫婦呂青協、呂黃麗華一審被判有罪，但案件上訴二審，逆轉改判無罪，最高法院駁回上訴，呂青協夫婦無罪確定。

呂青協及妻子呂黃麗華經營北海油脂公司，5年前被檢方認定賣劣油給112家業者，不法牟利近5000萬元而起訴；台南地院一審判呂四4年半，呂妻4年，並沒收犯罪所得4800多萬元。

案件上訴，台南高分院二審認為，呂青協夫婦沒有購買飼料油，而檢方傳喚的證人是新進員工，不清楚油品來源及輸送過程，證詞證據力不足。另依查扣的筆記本、運油司機證詞，認定北海油脂的油槽只是供「寄放」，而非存放飼料油混摻。

二審認為，其他寄放的貨主進口的飼料油多是魚油及牛油，但衛生局採樣檢驗結果只檢出豬、雞，並無魚油與牛油成分，且18件樣品經鑑驗也都符合相關法規；專家證人證稱無法判斷是否混用植物油。