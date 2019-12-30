「帥哥FBI」鄧佳華遭Ｇ奶網紅提告性騷 逆轉改起訴

自封「FBI帥哥」的鄧佳華與擁有G罩杯好身材的反骨「象女」星諠在街頭拍攝影片，事後卻挨告涉嫌性騷擾、強制猥褻等罪。台北地檢署勘驗影片後，先前給予不起訴，星諠聲請再議並提出鄧男向她道歉的對話紀錄，北檢續查後認定鄧確實違反女方意願，今依涉性騷擾將他起訴。

今年6月間，鄧佳華在臉書分享合照，並寫下：「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物。」

不過，星諠反而在IG怒斥鄧佳華「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文」，星諠還原當時情況，表示「看你好像很無聊沒人吃飯過生日才找瑋哥跟你閒晃。

你說什麼要拍一個東西，請我答應你，但你也沒說內容，結果做這種打躲避球ㄉ動作，在於人情上沒有馬上生氣反應，後面整個很不爽想說算了，結果看到這是三小發文。」

星諠表示場面上不想馬上就爆氣，所以笑著面對，沒想到卻看到鄧如此發文，同時星諠也表示過往跟酷炫的合作影片效果都是事先有溝通好的，但不代表私下能這樣「撞爽爽」，直說自己是真的不舒服。

鄧後來也將該篇「模胸文」刪除，換上與星諠、瑋哥的三人照片。鄧男隨即拍攝下跪道歉影片，自打5次巴掌，說了3次對不起，希望取得星諠諒解，但星諠仍提告。

檢察官勘驗影片後，因影片是正面拍攝無法看出鄧有襲胸、用下體頂等具體動作，加上女方在影片中與鄧男嬉鬧，認為是2人處於拍片情境，依罪嫌不足，10月2日不起訴鄧男。

星諠聲請再議，並向檢察官提出LINE對話紀錄，她事發後曾向友人抱怨遭性騷擾，鄧男也向她道歉。北檢續查，再度傳喚鄧男到案，當庭提示道歉這些內容，他願意認罪、懺悔，今依法起訴。