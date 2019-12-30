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最壞示範 父親酒後駕車到幼兒園接小孩被判刑8月

2019-12-30 10:21聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓工人今年8月間涉嫌酒後駕車到幼稚園後，下車要接兒子時，因對園方要求學生戴口罩一事和女園長發生口角爭執，女園長報警處理，員警發現黃滿身酒味，對他進行酒測，酒測值每公升0.86法辦起訴；台南地院查出，黃姓男子近8年來共4度酒後駕車，依違反公共危險罪，累犯，判處8月徒刑，全案可上訴。

判決說，黃姓男子今年8月27日飲酒後，晚間6點45分駕車前往台南市一家幼兒園，下車要接兒子回家，因對園方要求學生戴口罩一事，和幼兒園女園發生口角爭執，員警獲報到場處理，並對黃施以酒測試，呼氣酒測值為每公升0.86毫克，法辦起訴。

黃否認酒後駕車，供稱他的小孩被學校司機言語霸凌不只一次，他下車要跟司機理論前先在車上喝高粱壯膽。黃律師表示，黃停車後下車前才飲酒，未受酒精影響，行走正常，能意識清晰地與幼兒園方發生爭執。

女園長證稱黃是從駕駛座下車的，下車後約1、2分鐘便與她發生爭執，會特別留意黃是因為他早上送小孩到幼兒園大門前，因學生戴口罩的問題對執行長辱罵，下午特別留意黃駕車來接送小孩。處理郭姓警員證稱，因黃身上散發濃厚酒味，有詢問黃及女園長是如何到幼兒園，兩人都回答黃是駕車過來。

法官認為，黃案發當時並非首次和幼兒園人員發生衝突，難認黃有何須藉酒壯膽。黃2011年因酒醉駕車，經台南地院判處罰金9萬元，同年另件酒醉駕車，判刑6月，2017年間酒醉駕車，判刑3月，顯見黃應知悉酒後不能駕車，且對於酒後駕車所涉公共危險刑責知之甚詳，如黃停車後才飲酒，何以不於警員到場施以酒測時明白告知上情，也與常情不符。

法官並調閱幼兒園監視器錄影畫面，黃駕車到幼兒園後停車後隨即下車，不可能如黃所辯，停車後仍逗留車上飲酒，認定黃是酒後駕車至幼兒園無誤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓工人今年8月間涉嫌酒後駕車到幼稚園後，下車要接兒子，員警獲報對黃酒測，洪測值...
黃姓工人今年8月間涉嫌酒後駕車到幼稚園後，下車要接兒子，員警獲報對黃酒測，洪測值每公升0.86法辦起訴；台南地院依公共危險罪，累犯，判處8月徒刑。圖/本報資料照片
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