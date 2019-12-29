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台中兄弟KTV吵架打警察 上法院狡辯「沒有打只有推」

2019-12-29 20:52聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市柳姓兄弟檔涉嫌在今年5月間在豐原區KTV妨害公務，毆打警員，遭台中地院判處...
台中市柳姓兄弟檔涉嫌在今年5月間在豐原區KTV妨害公務，毆打警員，遭台中地院判處拘役。 示意圖／ingimage
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台中市柳姓兄弟檔今年5月間前往豐原區某KTV歡唱，未料席間與同行何姓友人口角，警方獲報後到場盤查，未料柳姓兄弟抗拒盤查，涉嫌以身體、手臂推擠的方式，妨害公務，其中一人還趁亂徒手毆打警員，造成警員後腦杓被打到、手部挫傷，兩人在審理時辯稱「沒有打，只有推」，但台中地院根據警方密錄器，確認二人犯行，分別判處兄、弟各拘役40日、50日，其中柳弟獲緩刑宣告2年，緩刑期間參加法治教育講座2場。

判決書指出，柳姓男子（23歲）與其胞弟（21歲）在今年5月23日凌晨4時許，在台中市豐原區某KTV歡唱，席間與何姓友人起衝突，店方通知警方到場，到場警員對柳姓兄弟盤查身分，未料二人為抗拒盤查以身體或手臂推擠、拉扯到場處理的宋姓、馬姓警員，柳弟還趁亂攻擊宋員，宋的後腦杓被攻擊，手部也有挫傷，隨後二人遭警員依妨害公務罪嫌逮捕。

台中地院審理時，柳姓兄弟矢口否認涉案，辯稱沒有對警員推擠或咆哮，只是跟宋姓警員有口角，「沒有打、只有推」，法官檢視警員的密錄器以及證詞後，確認柳姓兄弟二人妨害公務犯行明確，分別判處柳兄拘役40天，得易科4萬元，柳弟拘役50天，得易科5萬元、緩刑2年，緩刑期間參與法治教育講座2場次，全案可上訴。

妨害公務台中市KTV

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