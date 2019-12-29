兒子安全帽沒戴好爆頭亡 父母控業者「沒教」索賠70萬

台中市詹姓男子在2017年2月間騎車行經龍井區台灣大道、遊園南路口時，與人發生車禍，詹因未正確配戴安全帽，導致安全帽脫落，造成頭部受創送醫不治，詹父母認為2015年間向車行購買、由郭姓業者生產的安全帽未講解如何戴安全帽，也沒有附使用說明書，導致兒子不知如何配戴，認為郭有疏失，請求撫養金、精神慰撫金70萬元。台中地院審理後認為，安全帽有說明書，詹發車禍前，已配戴安全帽超過1年，還未習得如何戴安全帽與常情不符，認定詹父母請求無理，駁回訴請。

判決書指出，詹姓男子與父親在2015年間前往大甲區某車料行購買一頂由郭姓業者生產的安全帽，詹在2017年2月16日配戴該頂安全帽騎車經過龍井區台灣大道、遊園南路口時，與蔡姓男子駕駛的轎車發生碰撞，詹因未正確配戴安全帽，導致安全帽脫落，詹頭部遭受撞擊，送醫不治。

詹的父母指控，當時在車料行購買安全帽時，該車料行的銷售人員沒有附使用說明書，另外銷售人員也沒有說明如何配戴該頂安全帽，認為生產該頂安全帽的郭姓業者涉有疏失，求償撫養費、精神慰撫金各35萬，總計求償70萬元。

郭姓業者否認有疏失，辯稱販售的安全帽經過經濟部檢驗合格，有檢驗標示，銷售時也有附使用說說明書，且詹出車禍後，該頂安全帽的「頤帶」及「雙D扣具」都未見明顯拉扯、撕裂的物理性破壞痕跡，應是詹未正確配戴安全帽，導致安全帽脫落才造成死亡，並非安全帽有瑕疵。

台中地院民庭審理後認為，業者有附說明書，且詹已配戴該頂安全帽超過1年時間，按照常理已學會配戴安全帽，就算業者生產的安全帽沒有附說明書，也無法證明未附說明書導致詹死亡的因果關係，認為詹父母聲請無理，駁回訴請，判郭姓業者免賠。