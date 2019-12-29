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不滿被罵打人遭逮 又辱警遭判拘役20天

2019-12-29 16:37聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

有多項前科的李姓男子，不滿被劉男罵「你咧看三小」，把劉男打得頭破血流，基隆市警局忠二路派出所員警將他逮捕，李男在員警調查時想抽菸，被葛姓員警制止，李心生不滿，竟辱罵警察「操」等語，檢察官以妨害公務將他提起公訴，基隆地院簡易法庭因他是累犯，判處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

去年9月18日凌晨3時許，李男和友人酒後認為遭不認識的劉男罵「你咧看三小」等語，而心生不滿，竟與友人分別以徒手及持發票壓克力箱等方式毆打劉男頭部、身體及腳部各處，致劉男受有顱內出血、顱骨開放性骨折、硬腦膜上出血合併顱骨骨折之傷害及四肢多處擦挫傷、頭皮撕裂傷約7 公分及右手肘撕裂傷等傷害。（傷害部分，劉男撤回告訴）。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所員警獲報前往查看，在場人指認是李男和友人打劉男，警察將李男和兩友人帶回忠二路派出所調查，李接受員警調查時想抽菸，經依法執行職務的葛姓員警制止，李心生不滿，竟基於侮辱公務員之犯意，以「操」等語辱罵員警葛俊麟。

案經基隆市警察局第一分局報告基隆地方檢察署檢察官偵查後起訴，基隆地院簡易法庭因他是累犯，判處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日可上訴。

李男不滿被罵看三小打人被逮，進派出所又罵警察「操！」，基隆地方法院簡易法庭判他拘...
李男不滿被罵看三小打人被逮，進派出所又罵警察「操！」，基隆地方法院簡易法庭判他拘役20天。圖／本報系資料照
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基隆警察抽菸

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