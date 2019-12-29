親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

宜蘭再傳警察酒駕 宜大學生被撞進加護病房

打假訊息遭批兩套標準 刑事局：依規定受理

2019-12-29 13:47中央社 台北29日電

媒體報導指，檢警調選舉查察選舉假訊息疑有兩套標準，且警方查處359件，但近6成5卻被認定不違法。警政署刑事局今天表示，均依規定受理案件且不分黨派，全力維護選舉公平性。

聯合報報導，2020年大選在即，今年檢警調選舉查察兩大重點，一是境外勢力介入，一是假訊息，但愈來愈多民眾發現，上網批評政府官員、政策，可能就有警察找上門「查水表」，有人批評宛如回到戒嚴時期；更可議的是，查的都是對執政黨不利訊息，對抹黑在野黨假訊息視若無睹，執法公平性、是否標準不一都遭質疑。

刑事局今天發布新聞稿表示，警察機關受理網路假訊息案件不分黨派、對象，只要行政機關、民眾或候選人發現「惡、假、害」爭議（假）訊息而向警方告訴、告發，警察機關均會依規定受理，但警察機關並無最後案件偵結權，須依法調查並將結果移（函）送管轄地檢署或法院後續偵審。

關於媒體報導指查假訊息遭質疑有兩套標準，刑事局說，內容和事實有所出入，並舉日前受理國民黨提告民眾於臉書上傳影片影響名譽，經調查移送台北地檢署1人；另受理鴻海集團創辦人郭台銘的母親過世網路假訊息，經調查也已移送北檢3人，均依上述程序受理偵辦，不分黨派，全力維護選舉的公平性。

刑事局呼籲，民眾不要製造假訊息而造成社會對立及不安，若接獲相關網路訊息要仔細查證、勿隨意轉傳，避免成為假訊息的散播者。

延伸閱讀

批政府「凱子外交」 法院：屬言論自由不罰

查緝讓社會陷對立「假訊息早就贏了」

黑韓不查？ 打假訊息遭質疑兩套標準

海外老哏詐騙陸人 1天押返兩金主

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

批政府「凱子外交」 法院：屬言論自由不罰

2019-12-29 01:02

境外犯案 輕罪難管「司法資源無法負荷」

2019-12-29 00:16

重判「台版陳同佳」？ 缺港警鐵證…

2019-12-29 00:12

財務長侵吞公款被抓包遭開除 竟設假帳號放假消息報復

2019-12-28 19:57

「如果我死掉怎麼辦？」15移工出書控仲介、訴血淚

2019-12-28 17:46

「31」是毒品交易暗語？ 男子撇清是相約打麻將判無罪

2019-12-28 16:04

結帳不爽！他拿衛生紙串狠K全聯店員 暴怒男代價不小

2019-12-28 14:52

齒模師、牙體技術生成密醫！父子檔非法鑲牙踩紅線

2019-12-28 11:33

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

影／警處理嘉市副議長服務處糾紛 數十人竟包圍警分局

2019-12-28 16:55

恐嚇館長、余天？小林現身警局喊冤稱被債主陷害

2019-12-28 18:40

好消息！絞肉機絞碎5手指 11小時手術女員工接回3指

2019-12-28 22:23

財務長侵吞公款被抓包遭開除 竟設假帳號放假消息報復

2019-12-28 19:57

影／台中三樓透天民宅火警 近九旬老屋主逃生不及命喪火窟

2019-12-28 17:46

大車「死亡彎月」 多少人命喪輪下

2019-12-29 00:07

打詐緝毒靠他們機警 台中市警局明表揚31位大樓保全

2019-12-29 09:47

洗招牌墜樓亡…吊臂斷得離奇

2019-12-29 00:23

慶富財報「自編」無會計師簽證 高銀仍放貸8.3億

2019-12-28 21:04

隨機搭訕意圖性侵 男子來硬的反遭妹KO

2019-12-28 15:28

影╱雪隧大客車追撞小客車 一度回堵7.5公里幸無人傷

2019-12-28 18:15

「以後有事別找我」 獸父竟性侵親生女兒70多次

2019-12-28 16:08

手機面板碎裂 警員靈機呼叫SIRI找到機主

2019-12-28 15:32

超商內「凍未條 」碰女生屁股1下 代價5萬

2019-12-28 22:38

電話那頭「好友」稱病要萬元救急 警察出面秒改口

2019-12-28 20:52

宜蘭再傳警察酒駕 宜大學生被撞進加護病房

2019-12-29 13:48

降雨不斷 台南學甲老屋頂塌垮見天 嚇壞老婦

2019-12-29 12:44

偷到賣監視器的老闆辦公室 全程被錄還配樂上網

2019-12-28 15:44

女大生丟錢包急哭上派出所 暖警借她400元搭車返家

2019-12-29 10:50

基隆潮境公園海上漂來海豚 海巡撈起時已死亡原因待查

2019-12-28 17:49

沒瓦斯的套房 竟氣爆殺人

2019-12-29 00:26

影／男子跳樓輕生一腳已在牆外⋯ 勇警飛奔拉下救一命

2019-12-28 23:40

女被友詐財自認運不好 找乩童姊夫「祭改」遭性侵

2019-12-29 12:01

影／港籍貨輪船員受傷 海巡船艇緊急海上救人

2019-12-28 18:41

影／夠猛夠正！宜蘭首發消防年曆走秀有跳躍的胸肌

2019-12-28 16:17

詐騙集團遠赴越南、拉脫維亞 兩大金主潛逃出境押返

2019-12-28 16:07

「如果我死掉怎麼辦？」15移工出書控仲介、訴血淚

2019-12-28 17:46

批政府「凱子外交」 法院：屬言論自由不罰

2019-12-29 01:02

父親屢次進出監獄拋家棄子 三姊妹聲請免除扶養獲准

2019-12-29 08:39

撂人至酒店經紀公司討債60萬 警搜百包毒品 帶回13人

2019-12-29 10:38

出門躲過祝融 返家淚泣亡夫

2019-12-29 00:31

朴子退休警官騎鐵馬摔落水溝 發現時已身體僵硬亡

2019-12-29 13:59

「31」是毒品交易暗語？ 男子撇清是相約打麻將判無罪

2019-12-28 16:04

明年起 大車沒裝視野輔助系統禁上路

2019-12-29 00:11

休旅車疑似車速過快失控翻覆 警消到場人已救出

2019-12-28 16:09

重判「台版陳同佳」？ 缺港警鐵證…

2019-12-29 00:12

小心！刑事局公布五大詐騙高風險網路賣場名單

2019-12-29 13:48

海外老哏詐騙陸人 1天押返兩金主

2019-12-29 00:08

寒冬送暖 台南協敬愛心會煮熱湯送大衣關懷街友

2019-12-29 08:41

境外犯案 輕罪難管「司法資源無法負荷」

2019-12-29 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top