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台南大雨特報！南方雲系北移 局部較大雨勢

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父親屢次進出監獄拋家棄子 三姊妹聲請免除扶養獲准

2019-12-29 08:39聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓三姊妹以父親年輕時，多次犯下竊案入監服刑，出獄後拋家棄子，她們從小由母親照顧扶養至成年，認為父親對她們未盡到照顧及扶養責任，向台南地院聲請免除扶養父親義務；71歲吳父沒有提出不能盡扶養義務正當理由，法官裁定三姊妹可免除對父親扶養義務，全案可抗告。

吳家三姊妹主張，父親和母親結婚後父親未盡扶養責任，母親向法院訴請離婚後，她們三人自幼由母親及外祖父母共同照顧扶養到成人。大姊在3、4歲時即對父親沒有印象，二姊和小妹一出生即未見過父親，請求免除對父親扶養義務。

吳母表示，前夫在女兒幼年時多次入監服刑後，未曾跟她們聯絡，也沒有照顧女兒及給付過扶養費，三個女兒都是由她及父母親照顧至成年。

法官調閱吳父前案及在監紀錄，吳父1973年即因竊盜罪遭羈押161日，經判處徒刑執行完畢後，1977年間再因竊盜罪入監服刑，1979年間因贓物罪遭羈押達103日，1979年2月執行完畢；2008年、2010年、2011年及2013年，分別因竊盜罪經判處有期徒刑6月、8月、10月及11月不等刑期，屢次進出監獄。

法官認定，吳姓三姊妹從幼年至成年，吳父多次反覆入監服刑，實無扶養照顧女兒可能。吳父沒有提出有何不能盡扶養義務正當事由供法院審酌，認為吳父無正當理由對女兒未盡扶養義務情節重大，准許三姊妹請求免除對於父親扶養義務。

吳姓三姊妹以父親年輕時，多次犯下竊案入監服刑，出獄後拋家棄子，向台南地院聲請免除...
吳姓三姊妹以父親年輕時，多次犯下竊案入監服刑，出獄後拋家棄子，向台南地院聲請免除扶養父親義務，法官裁准。圖/本報資料照片
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