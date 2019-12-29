批政府「凱子外交」 法院：屬言論自由不罰

散布假訊息與言論自由之間的界線模糊，易引發爭議。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政府把打「假訊息」作為「導正視聽」手段，但不少被法辦案件都是針對政府官員或政策評論，是惡意抹黑或對公共事務評論，法院已有多起案件認為被法辦的案件，屬於論辯公共事務的言論自由範圍。

總統蔡英文「金援海地四十五億元」案，警方查獲四件函送，根據法院審理結果，目前一件裁處罰鍰、兩件裁定不罰，法官心證不一，凸顯假消息與言論自由界線模糊。

退休朱姓男子稱看到別人貼文，認為「借」相當於「送」，氣憤政府「凱子外交」。法官指朱認為貸款無法收回等於送錢，固然見識不足，但對公共事務發表意見，屬言論自由核心，應予尊重，裁定不罰。

趙姓家庭主婦坦承未經查證，被裁罰三千元。法官認為她未經查證，使用通訊軟體轉發不實內容，引起社會公眾關注與不安。

高雄近來查獲六起涉及「政治性謠言」，不少案件法官認為若過度要求查證，或不讓不同聲音曝光，可能箝制台灣引以自豪的言論自由。

蔡姓男子今年六月在媒體粉絲專頁留言「小英政府已備妥水柱，可以好好對付人民」，被警方以散布假訊息函送，他堅稱還轉貼長榮罷工現場有警力部署水柱的新聞連結；法官認為，當今資訊發達，一旦要求民眾接受訊息後須查證為真才能轉貼，恐有害社會資訊流通，裁處免罰。

江姓男子於今年七月致電廣播電台，暢談「政府最近向美國採購已服役卅、四十年遭淘汰戰車」等也被移送法辦。

法官指出，江得知軍購案消息，與電台主持人討論，過程中曾遭反駁，此種透過論辯方式正是台灣言論自由表徵，若訊息平台掌控者只容得下有相同資料蒐集能力者參與討論，會讓流通訊息喪失曝光或接受辯證機會，最後裁定不罰。