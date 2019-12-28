慶富財報「自編」無會計師簽證 高銀仍放貸8.3億

高雄市議會慶富案專案調查小組查出高雄銀行2015年間對慶富集團慶洋投資放貸8.3億元，先簽約再送常董會通過，高雄銀行內部都認為程序錯置。今天再傳出慶洋2012年、2013年的財報，會計師簽註「保留意見」，2014年註明「自編」且無會計師簽證，這3年度的毛利率都是100%。議會專案調查小組召集人林于凱表示，會計師對慶洋投資的查核，是有年度給「保留意見」，至於「自編」無會計師簽證，不合金融規定，連3年毛利100％，以他的了解，不太可能。

慶富集團財報接連被看出問題，但高銀對慶富持續放貸，高雄市藍營議員要促高雄市政府和高雄銀行深入調查清楚。

慶洋投資公司2015年間向高雄銀行貸8.3億元，包括5.3億元中期放款和3億元中期擔保放款，這部分因先簽約再送常董會，不但銀行內部自我檢討，也被金管列為高銀的疏失之一。

根據一份有關慶洋投資的調查資料，慶洋2012年和2013年的會計師簽證，都是「保留意見」，2014年度則寫「自編」，會計師無做任何簽註。

林于凱說，調查小組有注意到相關會計師函中有註明慶洋公司轉投資之各公司財務報表未經會計師查核簽證，並對慶洋公司之長期投資及損益採保留意見。會計師會「保留意見」，是對這家公司做的財報內容有不同意見、有疑慮，但「自編」、 無會計師簽證，這不合金融規定。

高銀2015年間先簽約再送常董會核貸給慶洋投資的8.3億元，其中3億元是以兩筆土地為中期擔保放款，5.3億是以慶富集團董事長陳慶男和太太信用擔保的中期放款。

調查小組成員之一、國民黨議員黃紹庭說，慶富透過許多子公司向銀行借款，有些程序與銀行規定不符，當時這些公司的財務狀況也似未被考量，高銀還是貸款給慶富集團。