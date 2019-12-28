親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蔡英文酸韓總機 他列出綠營人士分機號碼

眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒反應

慶富財報「自編」無會計師簽證 高銀仍放貸8.3億

2019-12-28 21:04聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議會慶富案專案調查小組查出高雄銀行2015年間對慶富集團慶洋投資放貸8.3億元，先簽約再送常董會通過，高雄銀行內部都認為程序錯置。今天再傳出慶洋2012年、2013年的財報，會計師簽註「保留意見」，2014年註明「自編」且無會計師簽證，這3年度的毛利率都是100%。議會專案調查小組召集人林于凱表示，會計師對慶洋投資的查核，是有年度給「保留意見」，至於「自編」無會計師簽證，不合金融規定，連3年毛利100％，以他的了解，不太可能。

慶富集團財報接連被看出問題，但高銀對慶富持續放貸，高雄市藍營議員要促高雄市政府和高雄銀行深入調查清楚。

慶洋投資公司2015年間向高雄銀行貸8.3億元，包括5.3億元中期放款和3億元中期擔保放款，這部分因先簽約再送常董會，不但銀行內部自我檢討，也被金管列為高銀的疏失之一。

根據一份有關慶洋投資的調查資料，慶洋2012年和2013年的會計師簽證，都是「保留意見」，2014年度則寫「自編」，會計師無做任何簽註。

林于凱說，調查小組有注意到相關會計師函中有註明慶洋公司轉投資之各公司財務報表未經會計師查核簽證，並對慶洋公司之長期投資及損益採保留意見。會計師會「保留意見」，是對這家公司做的財報內容有不同意見、有疑慮，但「自編」、 無會計師簽證，這不合金融規定。

高銀2015年間先簽約再送常董會核貸給慶洋投資的8.3億元，其中3億元是以兩筆土地為中期擔保放款，5.3億是以慶富集團董事長陳慶男和太太信用擔保的中期放款。

調查小組成員之一、國民黨議員黃紹庭說，慶富透過許多子公司向銀行借款，有些程序與銀行規定不符，當時這些公司的財務狀況也似未被考量，高銀還是貸款給慶富集團。

林于凱表示，高銀多說對慶富集團的放貸是對老客戶的信任，慶富集團的信用本來很好，所以未特別注意財報和會計師簽註的意見，調查小組聽常董會開會的錄音紀錄，也沒有聽到常董們問起慶富財報之事。

高雄市議會慶富案專案調查小組召集人林于凱說，高銀對慶洋放貸，多未注意會計師簽註意...
高雄市議會慶富案專案調查小組召集人林于凱說，高銀對慶洋放貸，多未注意會計師簽註意見。圖／本報資料照片
分享

慶富案簽證高雄市陳慶男

延伸閱讀

慶富案 爆高銀程序錯置「先簽約再核貸」

對慶富放貸 高銀前總經理：授信放貸都依一定規...

放貸慶富 高銀坦承程序有瑕疵

慶富財報不佳還放貸？ 高銀：有現金質押

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

財務長侵吞公款被抓包遭開除 竟設假帳號放假消息報復

2019-12-28 19:57

「如果我死掉怎麼辦？」15移工出書控仲介、訴血淚

2019-12-28 17:46

「31」是毒品交易暗語？ 男子撇清是相約打麻將判無罪

2019-12-28 16:04

結帳不爽！他拿衛生紙串狠K全聯店員 暴怒男代價不小

2019-12-28 14:52

齒模師、牙體技術生成密醫！父子檔非法鑲牙踩紅線

2019-12-28 11:33

目前唯一熟悉台港情報專家 調查局副局長黃迪熹屆退

2019-12-28 06:52

曾逮百億大盜…調查局副局長黃迪熹 大選後屆退

2019-12-28 00:23

RCA第2波求償案 判賠23億

2019-12-28 00:05

1億7千萬筆個資外洩 房仲賣「客戶搜尋開發系統」判刑

2019-12-27 23:03

醉漢滿口「中猴、林北、三小」嗆警 檢方不起訴處分

2019-12-27 22:20

RCA二軍勝訴獲賠23億 勞動部：循前例發職災給付

2019-12-27 19:09

RCA二軍1115人獲賠23億元 律師：樂見司法進步的見解

2019-12-27 18:51

18趴存款遇爭議 大法官：私法關係由普通法院審

2019-12-27 17:26

RCA二軍未發病員工也獲賠6億 法院判決理由曝光！

2019-12-27 17:25

律師事務所沒半個律師還接案 夫妻4年詐得300萬

2019-12-27 16:43

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

接到罰單反而被逗樂了 因為兒子機車後座多個人

2019-12-28 11:36

扯！嬰兒口鼻溢奶不處理 護理師竟拍照「阿姨救救命」

2019-12-28 11:43

畫面曝光！北投大樓氣爆 女子剛返家成焦屍

2019-12-28 10:54

恐嚇館長、余天？小林現身警局喊冤稱被債主陷害

2019-12-28 18:40

喝杯咖啡差點付出130萬元代價 愛心店長現台灣最美風景

2019-12-28 14:24

1億7千萬筆個資外洩 房仲賣「客戶搜尋開發系統」判刑

2019-12-27 23:03

影／肉攤女員工5根手指頭都被絞斷 送醫急救手術中

2019-12-28 13:25

影／警處理嘉市副議長服務處糾紛 數十人竟包圍警分局

2019-12-28 16:55

影／台中三樓透天民宅火警 近九旬老屋主逃生不及命喪火窟

2019-12-28 17:46

影／光電廠火警後漆廠又冒煙 消防員趕攤救援

2019-12-27 22:20

財務長侵吞公款被抓包遭開除 竟設假帳號放假消息報復

2019-12-28 19:57

遠距離男友送她聖誕禮 她心涼問：嫌我髒嗎

2019-12-28 11:02

目前唯一熟悉台港情報專家 調查局副局長黃迪熹屆退

2019-12-28 06:52

新北瑞芳中央貨櫃埸貨櫃翻覆砸車 多個貨櫃東倒西歪

2019-12-28 08:44

住60年老旅店沒錢付搶96歲人瑞老闆娘 警火速破案

2019-12-28 10:54

北投中和街出租套房火警女子身亡 一男在火警前離開

2019-12-28 08:27

台東警方維安3輪黃牌重機曝光！民眾喊：酷

2019-12-28 12:06

宜蘭清洗招牌吊臂斷 一工人從3樓墜下喪命

2019-12-28 12:28

慶富案 爆高銀程序錯置「先簽約再核貸」

2019-12-28 00:38

隨機搭訕意圖性侵 男子來硬的反遭妹KO

2019-12-28 15:28

拆開電視櫃重裝 超強爸爸給女兒DIY夢幻廚房

2019-12-28 09:16

手機面板碎裂 警員靈機呼叫SIRI找到機主

2019-12-28 15:32

影╱雪隧大客車追撞小客車 一度回堵7.5公里幸無人傷

2019-12-28 18:15

結帳不爽！他拿衛生紙串狠K全聯店員 暴怒男代價不小

2019-12-28 14:52

高雄愛河婦人落水 救起已無生命跡象

2019-12-28 13:51

偷到賣監視器的老闆辦公室 全程被錄還配樂上網

2019-12-28 15:44

開超跑搞地下匯兌 9個月被逮2次

2019-12-28 00:12

今年第一大新聞...公務車載私菸責任 至今未見討論

2019-12-27 23:50

慶富財報「自編」無會計師簽證 高銀仍放貸8.3億

2019-12-28 21:04

RCA第2波求償案 判賠23億

2019-12-28 00:05

影／漆廠火災救援汙染疑慮高 消防員返隊先「去汙」

2019-12-28 14:41

「以後有事別找我」 獸父竟性侵親生女兒70多次

2019-12-28 16:08

男子不滿被甩闖女友家還朝警開槍 檢方諭知2萬元交保

2019-12-27 23:42

影／夠猛夠正！宜蘭首發消防年曆走秀有跳躍的胸肌

2019-12-28 16:17

基隆潮境公園海上漂來海豚 海巡撈起時已死亡原因待查

2019-12-28 17:49

施作擋土牆…圍牆驚塌 壓死兩工人

2019-12-28 00:07

影／港籍貨輪船員受傷 海巡船艇緊急海上救人

2019-12-28 18:41

曾逮百億大盜…調查局副局長黃迪熹 大選後屆退

2019-12-28 00:23

醉漢滿口「中猴、林北、三小」嗆警 檢方不起訴處分

2019-12-27 22:20

渣男持道具槍恐嚇路人 遭警逮女友才知他騙財騙色

2019-12-28 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top